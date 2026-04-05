Τραμπ: Στείλαμε όπλα στους Ιρανούς διαδηλωτές, αλλά μάλλον τα πήραν οι Κούρδοι

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εκτίμησε σήμερα ότι υπάρχουν «καλές πιθανότητες» να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν αύριο Δευτέρα, πριν λήξει το τελεσίγραφο που απηύθυνε στην Τεχεράνη.

«Πιστεύω ότι υπάρχουν καλές πιθανότητες» για μια συμφωνία αύριο, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε συνέντευξη που παραχώρησε τηλεφωνικά σε έναν δημοσιογράφο του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου Fox News. Χωρίς συμφωνία «θα δείτε τις γέφυρες και τους ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς να καταρρέουν σε όλη τη χώρα», απείλησε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι έχει εγγυηθεί «την ασυλία» των Ιρανών διαπραγματευτών, ώστε να μην μπαίνουν στο στόχαστρο των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο οι διαπραγματευτές δεν αναφέρονται καν στην πιθανότητα να αναπτύξει το Ιράν πυρηνικά όπλα, δεδομένου ότι η Τεχεράνη έχει εγκαταλείψει αυτήν την ιδέα. «Το σημαντικό είναι ότι δεν θα έχουν πυρηνικό όπλο. Δεν διαπραγματεύονται καν αυτό το ζήτημα, είναι τόσο εύκολο. Αυτό το παραχώρησαν. Τα περισσότερα από τα άλλα θέματα τα έχουν ήδη παραχωρήσει» διαβεβαίωσε τον δημοσιογράφο Τρέι Γινγκστ.

Ο Τραμπ ισχυρίστηκε επίσης ότι οι ΗΠΑ προσπάθησαν, σε αδιευκρίνιστο χρόνο, να στείλουν όπλα στους αντικυβερνητικούς διαδηλωτές του Ιράν, μέσω κουρδικών οργανώσεων της περιοχής.

Το κίνημα αμφισβήτησης της ιρανικής κυβέρνησης ξέσπασε τον Δεκέμβριο, με αφορμή την αύξηση του κόστους διαβίωσης. Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ υποσχέθηκε στους διαδηλωτές ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν».

«Στείλαμε όπλα στους διαδηλωτές, πολλά», είπε σήμερα στο Fox News, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι τα πήραν οι Κούρδοι».

Οι Κούρδοι διαψεύδουν τον Τραμπ: «Δεν έχουμε πάρει όπλα από τις ΗΠΑ»

Ο Αμτζάντ Χοσεΐν Παναχί, μέλος του πολιτικού γραφείου του κόμματος Κομάλα του Κουρδιστάν, διέψευσε τους ισχυρισμούς του Ντόναλντ Τραμπ ότι έστειλε όπλα για τους Ιρανούς διαδηλωτές μέσω των Κούρδων, αλλά αυτοί τα κράτησαν.

Δήλωσε ο Αμτζάντ Χοσεΐν Παναχί:

«Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς που διατύπωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την παράδοση αμερικανικών όπλων σε κουρδικά κόμματα, δηλώνουμε με την παρούσα ότι δεν έχουμε λάβει καμία μορφή στρατιωτικής ή οπλικής βοήθειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα όπλα που έχουμε στην κατοχή μας είτε έχουν αποκτηθεί τα τελευταία 47 χρόνια κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης με το Ιράν είτε έχουν αποκτηθεί μέσω της μαύρης αγοράς».

Some Kurdish factions are responding to the remarks from President Trump. «We did not receive any weapons during the time of the demonstrations in Iran,» Hejar Berenji, PDKI Representative to the USA told Fox News. Fox also reached out to additional Kurdish parties for comment. https://t.co/T43DgZbodH — Trey Yingst (@TreyYingst) April 5, 2026

Θυμίζουμε ότι στα τέλη Μαρτίου ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Ιρακινού Κουρδιστάν διαβεβαίωσε ότι η Ουάσινγκτον δεν εξοπλίζει τις εξόριστες ομάδες των Κούρδων του Ιράν στην περιοχή αυτήν. «Δεν έχουμε δει καμία προσπάθεια των ΗΠΑ να εξοπλίσουν ομάδες της ιρανικής αντιπολίτευσης στο Κουρδιστάν, απολύτως καμία», είπε ο Κουμπάντ Ταλαμπανί, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του αυτόνομου Κουρδιστάν.