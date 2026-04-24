AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του

Η αστυνομία της Νότιας Κορέας συνέλαβε έναν άνδρα επειδή ανήρτησε στο διαδίκτυο μια εικόνα δημιουργημένη από τεχνητή νοημοσύνη, η οποία παραπλάνησε τις αρχές που αναζητούσαν έναν λύκο που είχε το σκάσει από έναν ζωολογικό κήπο στην πόλη Ντέτζον.

Σύμφωνα με το BBC, ο 40χρονος άνδρας, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, κατηγορείται ότι παρακώλυσε την έρευνα δημιουργώντας και διανέμοντας μια ψεύτικη φωτογραφία που υποτίθεται ότι έδειχνε τον λύκο, ονόματι Νέουκγκου, να τρέχει χαλαρά σε μια διασταύρωση.

Η φωτογραφία, η οποία κυκλοφόρησε λίγες ώρες μετά την εξαφάνιση του Νέουκγκου στις 8 Απριλίου, ανάγκασε τις αρχές να μεταφέρουν εσπευσμένα την επιχείρηση αναζήτησης, οδηγώντας τες σε μια άκαρπη αναζήτηση.

Το κυνήγι για τον δίχρονο Νέουκγκου έγινε πρώτο θέμα στη χώρα προτού τελικά πιαστεί κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας την περασμένη εβδομάδα, εννέα ημέρες μετά την απόδρασή του.

Η εικόνα του Νέουκγκου που δημιουργήθηκε με AI είχε ωθήσει την τοπική κυβέρνηση της πόλης Ντέτζον να στείλει ένα επείγον μήνυμα στους κατοίκους, προειδοποιώντας τους για την παρουσία ενός λύκου κοντά στη διασταύρωση. Οι αρχές παρουσίασαν επίσης την εικόνα AI κατά τη διάρκεια ενημέρωσης του Τύπου σχετικά με τον δραπέτη λύκο, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η αστυνομία ταυτοποίησε τον άνδρα ως ύποπτο αφού εξέτασε πλάνα από κάμερες ασφαλείας και το ιστορικό χρήσης του προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης του. Οι αρχές δεν διευκρίνισαν αν ο άνδρας είχε στείλει σκόπιμα τη φωτογραφία στις αρχές κατά τη διάρκεια της έρευνάς τους ή αν απλώς τη μοιράστηκε στο διαδίκτυο.

Όταν ανακρίθηκε από την αστυνομία, ο άνδρας ισχυρίστηκε ότι το έκανε «για πλάκα», σύμφωνα με τα τοπικά μέσα.

Οι αρχές τον ερευνούν για παρακώλυση κυβερνητικού έργου μέσω εξαπάτησης, ένα αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης έως και πέντε ετών ή μέγιστο πρόστιμο 10 εκατομμυρίων γουόν Νότιας Κορέας (περίπου 6.700 δολάρια / 5.000 λίρες).

Για περισσότερο από μία εβδομάδα, η αναζήτηση του Νέουκγκου τράβηξε την προσοχή των Νοτιοκορεατών σε όλη τη χώρα – συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της χώρας, Λι Τζε Μιουνγκ, ο οποίος προσευχήθηκε δημόσια για την ασφαλή επιστροφή του λύκου.

Γεννημένος το 2024, ο Νέουκγκου αποτελεί μέρος ενός προγράμματος στο πάρκο O-World για την αποκατάσταση του κορεατικού λύκου, ο οποίος κάποτε περιπλανιόταν στην κορεατική χερσόνησο αλλά πλέον θεωρείται εξαφανισμένος στη φύση.

Από τη στιγμή που μεταφέρθηκε με ασφάλεια πίσω στον ζωολογικό κήπο, η πόλη έχει κατακλυστεί από μια φρενίτιδα για τον Νέουκγκου. Ένα τοπικό αρτοποιείο άρχισε να πουλάει ένα γλύκισμα με το πρόσωπο του λύκου, και η πόλη φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να τον ανακηρύξει σε επίσημη τοπική μασκότ.

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε από τον ζωολογικό κήπο και δείχνει τον Νέουκγκου να τρώει κρέας στον περιφραγμένο χώρο του συγκέντρωσε περισσότερες από ένα εκατομμύριο προβολές – αν και ο ζωολογικός κήπος ανακοίνωσε έκτοτε ότι δεν θα δημοσιεύει πλέον ενημερώσεις για τον Νέουκγκου, προκειμένου να του εξασφαλίσει ένα ήρεμο περιβάλλον για την ανάρρωσή του.

Πηγή: BBC