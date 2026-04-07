Ένας λύκος που αιχμαλωτίστηκε μετά την επίθεσή του την προηγούμενη εβδομάδα σε γυναίκα σε προάστιο του Αμβούργου, αφέθηκε ελεύθερος σε δάσος αφού πρώτα του τοποθετήθηκε πομπός εντοπισμού, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές της γερμανικής πόλης.

Ο νεαρός αρσενικός λύκος αφέθηκε ελεύθερος την Κυριακή σε τοποθεσία που δεν αποκαλύφθηκε. «Βρήκαμε μια νομικά ασφαλή λύση με την επανένταξη αυτού του λύκου στο φυσικό του περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη την ασφάλεια των κατοίκων και την ευημερία του ζώου», δήλωσε η αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Καταρίνα Φέγκεμπανκ.

Χάρη στη συσκευή που τοποθετήθηκε στο ζώο, σε περίπτωση που ο λύκος προσεγγίσει ξανά κατοικημένη περιοχή, οι αρχές θα μπορούσαν να παρέμβουν και να τον εντοπίσουν γρήγορα.

Ο λύκος εθεάθη σε προάστιο του Αμβούργου στα τέλη Μαρτίου. Το βράδυ της 30ής Μαρτίου μπήκε σε εμπορικό κέντρο της Αλτόνα και επιτέθηκε σε μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 60 ετών. Συνεργεία τον εντόπισαν αργότερα στη λίμνη Μπινενάλστερ, όπου τον αιχμαλώτισαν.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο λύκος φέρεται να δάγκωσε τη γυναίκα την ώρα που εκείνη προσπαθούσε να ανοίξει την αυτόματη γυάλινη πόρτα ώστε να βγει έξω το άγριο ζώο. Υπάρχει επίσης μια μαρτυρία που αναφέρει ότι ο λύκος όρμησε πάνω στη γυναίκα, αλλά δεν τη δάγκωσε.

Χθες Κυριακή, σχεδόν 100 διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κέντρο όπου παρέμενε αιχμάλωτος ο λύκος, προκειμένου να πιέσουν τις αρχές να τον αφήσουν ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον.