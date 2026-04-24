Επιπλέον 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»
Πάνω 37.000 νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα» με συνολική επιδότηση που ξεπερνά τα 125 εκατ. ευρώ
- Υποκλοπές: Ανησυχία ΔΣΑ για την καθυστέρηση στη δικαστική διερεύνηση – Προειδοποιεί για κίνδυνο παραγραφής αδικημάτων
- Τεράστιες ηλιακές εκλάμψεις έριξαν τις ραδιοεπικοινωνίες σε πολλές περιοχές της Γης
- AI λύκος τρομοκράτησε τη Νότια Κορέα – Συνελήφθη ο δημιουργός του
- «Τσακώθηκα με τη γυναίκα μου που άφησε τη Μυρτώ να βγει με τον 23χρονο» - Τι λέει ο πατέρας της 19χρονης
Δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο 2ος και ο 3ος οριστικός πίνακα εγκεκριμένων αιτήσεων του Προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», σύμφωνα με τους οποίους εντάσσονται περισσότεροι από 37.000 πολίτες από όλη τη χώρα. Η συνολική μέγιστη επιδότηση για αυτές τις αιτήσεις ξεπερνά τα 125.000.000 ευρώ.
Το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι περισσότεροι από 1.700 νέοι ωφελούμενοι προέρχονται από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, γεγονός που αναδεικνύει τον ουσιαστικό κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος και τη στόχευσή του στη δίκαιη ενεργειακή μετάβαση.
Το Υπουργείο καλεί τους δικαιούχους να ενημερωθούν για την κατάσταση της αίτησής τους μέσω της πλατφόρμας και να επιλέξουν τον εγκεκριμένο προμηθευτή και τον εξοπλισμό που καλύπτει τις ανάγκες τους μέσα από τα επίσημα Μητρώα Προμηθευτών και Εξοπλισμού, τα οποία είναι διαθέσιμα στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος.
Η καταληκτική ημερομηνία δέσμευσης των επιταγών της 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής ορίζεται στις 30/05/2026.
Η καταληκτική ημερομηνία εξαργύρωσης των επιταγών 2ης και 3ης απόφασης υπαγωγής (και των αιτημάτων εξαργύρωσης) ορίζεται στις 25/06/2026.
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα
• Οι ωφελούμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 213 151 3753 και 213 151 3101(Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
• Οι προμηθευτές στα τηλέφωνα 213 151 3075 και 213 151 3355 (Δευτέρα – Παρασκευή, 09:00 – 17:00)
Εναλλακτικά η επικοινωνία μπορεί να γίνει, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ξεχωριστά για ωφελούμενους και για προμηθευτές.
- Rosie Allimonos στο Delphi Economic Forum XI: «Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα μίντια»
- Ο Τζακ Νίκολσον στα 89α γενέθλιά του – Η φωτογραφία που αποκάλυψε η κόρη του
- Ζαβιτσάνος: Νομοτελειακή η αλλαγή στην τηλεόραση, είμαστε σίγουροι ότι θα τα καταφέρουμε
- Το πρόγραμμα των play off της Euroleague – Πότε παίζουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός
- Ταφόπλακα στο «θεσμικό» προφίλ Μητσοτάκη από Γεωργιάδη που στοχοποιεί την Κοβέσι προσωπικά
- Μονακό – Μπαρτσελόνα 79-70: Οι Μονεγάσκοι στο δρόμο του Ολυμπιακού
- Τέλος στο θρίλερ Πάουελ – Ανοίγει ο δρόμος για τη νέα ηγεσία της Fed
- LIVE: Μπέτις – Ρεάλ Μαδρίτης
