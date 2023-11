Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Τζένιφερ Λόπεζ με τον Μπεν Άφλεκ

Σε μια από τις πιο λαμπερές τους εμφανίσεις, η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ τράβηξαν όλα τα βλέμματα πάνω τους στο κόκκινο χαλί του LACMA Art + Film Gala.

Με μια εντυπωσιακή τουαλέτα, η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν πιο όμορφη από ποτέ, έχοντας στο πλευρό της τον Μπεν Άφλεκ που φορούσε ένα κομψό μαύρο σμόκιν με παπιγιόν.

Το λαμπερό ζευγάρι εμφανίστηκε πιο ερωτευμένο από ποτέ, με τους δυο τους να ανταλλάζουν βλέμματα λατρείας και αγάπης, καθώς πόζαραν στους φωτογράφους.

Ήταν πριν από λίγα 24ωρα που η Τζένιφερ Λόπεζ μιλούσε με θαυμασμό και αγάπη για τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ και πώς την έχει κάνει να πιστεύει στον εαυτό της.

Jennifer Lopez, Ben Affleck, Salma Hayek & more brought the glamour to the LACMA Art +Film Gala 2023 red carpet. https://t.co/zvV4AbU6dI — W Magazine (@wmag) November 5, 2023

Ben Affleck and Jennifer Lopez Head to LACMA Gala and Share Sweet Red Carpet Moment https://t.co/wimoVQs7lL — ELLE Magazine (US) (@ELLEmagazine) November 5, 2023

JLo brought the drama to the red carpet. https://t.co/3MyudRBFJE — Glamour (@glamourmag) November 5, 2023

Νιώθει πιο όμορφα από ποτέ

Η Τζένιφερ Λόπεζ, σε πρόσφατη συνέντευξή της που έδωσε στη «Vogue», εκπέμπει το επίπεδο ευτυχίας στο οποίο βρίσκεται αυτή την εποχή, με κάθε τρόπο.

Πιο ενθουσιώδης από ποτέ, δηλώνει πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

Όπως αποκαλύπτει για τη σχέση της με τον διάσημο ηθοποιό στην εν λόγω συνέντευξη η επίσης σταρ τόσο στη σκηνή όσο και στη ζωή, «ο σύζυγός μου καταλαβαίνει τα θετικά μου πλεονεκτήματα και ξέρει την αξία μου».

Σε αρμονία με τον εαυτόν της και το σύζυγό της

Μοιράζεται τα συναισθήματά της με το κοινό και τους θαυμαστές της και λέει χαρακτηριστικά: «Νιώθω πιο χαλαρή και άνετη, κάτι που με κάνει να αισθάνομαι πιο όμορφα από ποτέ σε σχέση με το τι έχω νιώσει ποτέ για κάποιον άλλον μέχρι τώρα».

Η ίδια πιο ισορροπημένη από ποτέ με τον ίδιον της τον εαυτό, αναφέρει πλήρως απενοχοποιημένα ότι βρίσκεται σε ένα στάδιο της ζωής της κατά το οποίο αγαπάει κάθε μέρος του εαυτού της, χωρίς να απολογείται.

Ενδεχομένως, δεν μπορεί να φανταστεί ποτέ κανείς ότι μια προσωπικότητα τόσο δυναμική, διεκδικητική και δραστήρια, όπως αυτή της Τζένιφερ Λόπερ, δεν έχει ξαναβρεθεί άλλη φορά σ’ αυτή τη θέση να νιώθει τόσο ικανοποιημένη κι ευτυχισμένη με τη ζωή της.