«Back up, b@@@»: Η Τζένιφερ Λόπεζ βγάζει νύχια για τον Μπεν Άφλεκ

Λίγες ώρες μετά την εντυπωσιακή τους εμφάνιση στο κόκκινο χαλί του LACMA Art + Film Gala, η Τζένιφερ Λόπεζ απαθανατίστηκε να… βγάζει νύχια για τον Μπεν Άφλεκ.

Όλα ξεκίνησαν μετά από έξοδό τους για δείπνο στο The Ivy. Όταν βγήκαν από το εστιατόριο, ο Μπεν Άφλεκ άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου για τη σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ.

Πηγαίνοντας στη θέση του οδηγού, ο Μπεν Άφλεκ έγινε αποδέκτης θαυμασμού από μια παρέα γυναικών που επέβαιναν σε άλλο αυτοκίνητο που περνούσε από το σημείο.

Η αντίδραση από την Τζένιφερ Λόπεζ, που καταγράφηκε από τις κάμερες του TMZ, ήταν αστραπιαία φωνάζοντας «back up, b@@@».

Μπορεί να μην την άκουσαν εκείνη τη στιγμή, αλλά με τη δημοσιότητα που πήρε το θέμα από τα σκανδαλοθηρικά site, θα το έχουν πλέον μάθει.

Ήταν πριν από λίγα 24ωρα που η Τζένιφερ Λόπεζ μιλούσε με θαυμασμό και αγάπη για τον σύζυγό της Μπεν Άφλεκ και πώς την έχει κάνει να πιστεύει στον εαυτό της.

Η Τζένιφερ Λόπεζ, σε πρόσφατη συνέντευξή της που έδωσε στη «Vogue», εκπέμπει το επίπεδο ευτυχίας στο οποίο βρίσκεται αυτή την εποχή, με κάθε τρόπο.

Πιο ενθουσιώδης από ποτέ, δηλώνει πολύ ερωτευμένη με τον σύζυγό της, Μπεν Άφλεκ.

