Η πιο άβολη έξοδος με τον Μπεν Άφλεκ! Η Τζένιφερ Γκάρνερ κρατούσε αποστάσεις από την Τζένιφερ Λόπεζ

Ο Μπεν Άφλεκ εθεάθη σε κοινή οικογενειακή έξοδο με τη σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ και την πρώην σύζυγό του Τζένιφερ Γκάρνερ στο Λος Άντζελες την Κυριακή.

Η Τζένιφερ Γκάρνερ φάνηκε να κρατά αποστάσεις από την Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ καθώς περπατούσε μπροστά από το ζευγάρι με τον γιο τους Σάμιουελ, 11 ετών, και την κόρη τους Σεραφίνα, 15 ετών, μετά την αποχώρησή τους από μουσική παράσταση.

Στο μεταξύ, ο Μπεν Άφλεκ και η Τζένιφερ Λόπεζ περπατούσαν πίσω με την κόρη της τραγουδίστριας Emme, 15 ετών, την οποία μοιράζεται με τον πρώην σύζυγό της Μαρκ Άντονι.

