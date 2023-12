Στιγμές έντασης για Τζένιφερ Λόπεζ – Μπεν Άφλεκ

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε τις στιγμές έντασης ανάμεσα στην Τζένιφερ Λόπεζ και τον Μπεν Άφλεκ που θα γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά στον αγαπημένο τους προορισμό St Barts.

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ απαθανατίστηκαν να έχουν μια έντονη συζήτηση ενώ διάλεγαν ακριβά κοσμήματα στο ταξίδι τους.

Ενώ ο Μπεν Άφλεκ βοηθούσε τη σύζυγό του Τζένιφερ Λόπεζ να δοκιμάσει μια ποικιλία από πολύτιμα κοσμήματα, κάποια στιγμή έγινε εμφανής ο εκνευρισμός του.

Jennifer Lopez and Ben Affleck have a heated discussion and look strained on shopping trip for expensive jewellery in St Barts https://t.co/AJsbETtGRd

— Jennifer Lopez News (@JLoNews) December 31, 2023