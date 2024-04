Μπεν Άφλεκ – Τζένιφερ Γκάρνερ: Η 15χρονη κόρη τους αυτοπροσδιορίζεται ως αγόρι με το όνομα Φιν

Το δεκαπεντάχρονο παιδί της Τζένιφερ Γκάρνερ και του Μπεν Άφλεκ, που μέχρι πρότινος ήταν γνωστό ως Σεραφίνα Μπεν Άφλεκ, έκανε outing ως τρανς άτομο με το όνομα Fin.

Πρόκειται για το μεσαίο παιδί του ζευγαριού, που έχει ακόμα ένα κορίτσι και ένα αγόρι. Κάνει πολλή παρέα με την κόρη της μητριάς του, Emme Muniz, που χρησιμοποιεί εδώ και πολύ καιρό ουδέτερες αντωνυμίες, όπως είχε κάνει γνωστό η Jennifer Lopez.

Το περασμένο Σαββατοκύριακο η οικογένεια Garner-Affleck έδωσε το παρών σε εκκλησία του Charleston για να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα της Jennifer, William Garner, που έφυγε από τη ζωή πριν από λίγες ημέρες σε ηλικία 85 ετών. Η τελετή, μάλιστα, μεταδόθηκε live μέσω Facebook.

Στη διάρκειά της, ο Fin Affleck ανέβηκε στο podium, όπως όλα τα εγγόνια του Garner, και διάβασε ένα απόσπασμα από την Παλαιά Διαθήκη. Εκεί συστήθηκε ως Fin Affleck.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Fin αυτοπροσδιορίζεται με νέο όνομα σε κάποια δημόσια εκδήλωση. Εδώ και λίγο καιρό κυκλοφορούσε με κοντά μαλλιά και ανδρικά ρούχα.

