Μένει στους Μπουλς ο Λόνζο Μπολ

Ο Λόνζο Μπολ θα παραμείνει κάτοικος Σικάγο, καθώς ενεργοποίησε το opt in που υπήρχε στο συμβόλαιό του, αξίας 21.4 εκατομμυρίων και αφορά τη σεζόν 2024-25.

Πρόκειται για έναν παίκτη στον οποίο στήριζαν πάρα πολλά στου Μπουλς, εκείνος όμως έχει ταλαιπωρηθεί πολύ από σοβαρούς τραυματισμούς, κάτι το οποίο τον έφερε σε θέση να μην μπορεί να προσφέρει την τελευταία σεζόν.

Τελευταία σεζόν που αγωνίστηκε ήταν η αγωνιστική περίοδος 2021-22, όταν και είχε 13 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 5.1 ασίστ κατά μέσο όρο.

Sources: Bulls’ Lonzo Ball picks up $21.4M option for 2024-25 – via @ESPN App https://t.co/F9XByAiSZv

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 4, 2024