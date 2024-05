«Λυπάμαι πολύ, κάναμε ένα τρομερό λάθος» – Ασθενής περιγράφει τη στιγμή που ξύπνησε μετά το χειρουργείο

Όταν αποφασίζετε να υποβληθείτε σε μια χειρουργική επέμβαση, παράλληλα αφήνετε την τύχη της ζωής σας εξ ολοκλήρου στα χέρια των γιατρών και φυσικά εύχεστε όλα να κυλήσουν κατά γράμμα.

Αυτό δυστυχώς δεν συνέβη στην περίπτωση του Tom Hadrys ο οποίος όταν άνοιξε τα μάτια του μετά το τέλος του χειρουργείου του, το πρώτο πράμα που άκουσε να του λέει ο γιατρός του ήταν: «λυπάμαι πολύ, κάναμε ένα τρομερό λάθος!».

Ο Hadrys περιέγραψε τις τρομακτικές στιγμές μιλώντας στο BBC και τις χαρακτήρισε ως κάτι που «δεν θα έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ».

Είχε χειρουργηθεί στο Royal Sussex County Hospital στο Μπράιτον του Ηνωμένου Βασιλείου, όταν ο χειρουργός του, καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στο τέλος της βάρδιάς του, συνειδητοποίησε ότι είχε γίνει λάθος.

Αποδείχθηκε ότι ένας σάκος ιατρικού δείγματος είχε μείνει στην κοιλιακή κοιλότητα του Hadrys, καθώς και ένα τμήμα του εντέρου του που είχε αφαιρεθεί.

«Γύρισε το αυτοκίνητό του και επέστρεψε στο νοσοκομείο», εξήγησε ο Hadrys.

