Νέος προπονητής της Πλίμουθ ο Γουέιν Ρούνεϊ (pic)

Επιστροφή στους πάγκους για τον Γουέιν Ρούνεϊ, ο οποίος θα κάτσει στον πάγκο της Πλίμουθ.

Την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Championship ανέλαβε ο παλαίμαχος επιθετικός, ο οποίος είχε απολυθεί από την Μπέρμιγχαμ τον περασμένο Ιανουάριο, αφήνοντας την τότε ομάδα του στην 20η θέση του πρωταθλήματος (Championship).

Η Πλίμουθ αποτελεί τον 4ο σταθμό της προπονητικής του καριέρας, καθώς είχε προηγηθεί επίσης η Ντέρμπι Κάουντ και η DC United.

Τη φετινή σεζόν, οι «πράσινοι» τερμάτισαν στην 21η θέση και γλίτωσαν στο… τσακ τον υποβιβασμό, αφού βρέθηκαν στο +1 από την επικίνδυνη ζώνη.

Η Πλίμουθ ξεκίνησε τη σεζόν με τον Στίβεν Σουμάχερ, ο οποίος την οδήγησε πέρυσι στον προβιβασμό από τη League One, ενώ ολοκλήρωσε τη σεζόν με τον Νιλ Ντιούσνιπ.

✍️ We are delighted to announce the appointment of Wayne Rooney as our new Head Coach.

Welcome to Argyle, Wayne.#pafc

— Plymouth Argyle FC (@Argyle) May 25, 2024