«Τρελαμένος» με τη Γιουνάιτεντ ο Ρούνεϊ: «Κάποιοι κάνουν τους τραυματίες για να μην παίζουν» (vid)

Το απόγευμα της Κυριακής (12/05), η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχτηκε την Άρσεναλ στο «Ολντ Τράφορντ» σε μια προσπάθεια να «κόψει» βαθμούς από την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα για τον τίτλο της Premier League, όμως ηττήθηκε με 1-0 και μάλιστα με κάτω τα χέρια.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο άλλοτε αστέρας των «κόκκινων διαβόλων», Γουέιν Ρούνεϊ, μίλησε για την εικόνα των παικτών του Έρικ Τεν Χαγκ στο ντέρμπι με την Άρσεναλ, ενώ αναφερόμενος στις πολλές απουσίες σημείωσε ότι κάποιοι παίκτες προσποιούνται τους τραυματίες για να μην αγωνιστούν.

«Το έχω πει πριν από μερικές εβδομάδες, οι παίκτες πρέπει να κοιτάξουν τον εαυτό τους. Όταν έχεις τον προπονητή σου κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης και σου λέει ότι η νοοτροπία δεν είναι σωστή. Αυτό είναι μια τεράστια προσβολή.Αν έβλεπα τον προπονητή μου να το λέει αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση να το άφηνα μέχρι το τέλος της σεζόν. Νιώθω ότι κάποιοι παίκτες προσπαθούν να φτάσουν στο τέλος της σεζόν, οπότε τον καταλαβαίνω.

Καθώς εξετάζω τους τραυματισμούς, μερικοί από αυτούς παίκτες μπορούν να παίξουν. Ναι, 100%. Είναι εύκολο, έρχεται ένα Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, ένας τελικός Κυπέλλου Αγγλίας – είναι εύκολο για τους παίκτες, γιατί σκέφτονται »να μείνω λίγο έξω και να επιστρέψω για τον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας και να προετοιμαστώ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, δίχως να με ενδιαφέρει»», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρούνεϊ.

«I would be insulted» 🙄

Rooney on how the players should feel about Ten Hag’s post-match interview 👇 pic.twitter.com/mZvZ3QlQbP

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) May 12, 2024