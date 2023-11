Κατάθεση ψυχής από τον Ρούνεϊ – Συγκλονίζει η «μάχη» που έδωσε με το αλκοόλ

Ο Γουέιν Ρούνεϊ είναι σίγουρα, ένας από τους καλύτερους επιθετικούς που έχουν φορέσει τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όμως στη ζωή δεν του έχουν έρθει όλα εύκολα, καθώς για μεγάλο διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρό θέμα με τον αλκοολισμό.

Ο Άγγλος επιθετικός φιλοξενήθηκε σε podcast και αναφέρθηκε στο χρόνιο πρόβλημα που είχε και τη μάχη που έδινε με το αλκοόλ, αλλά και το πως κατάφερε να το ξεπεράσει, με τα λόγια του να συγκινούν.

Η μεγάλη αποκάλυψη του Ρούνεϊ και η… γενναία «μάχη» με το αλκοόλ

Η κατάθεση ψυχής του Άγγλου

«Είχα πολλές διαφορετικές προκλήσεις, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου, και η απελευθέρωσή μου από τα προβλήματα ήταν αλκοόλ», είπε ο πρώην αρχηγός της Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όταν ρωτήθηκε πώς έχει αντιμετωπίσει δύσκολες στιγμές στη ζωή του.

Όταν ήμουν στις αρχές του 20ου έτους της ηλικίας μου, περνούσα μερικές μέρες στο σπίτι και δεν έβγαινα. Επινα σχεδόν μέχρι να λιποθυμήσω. Δεν ήθελα να είμαι γύρω από ανθρώπους γιατί μερικές φορές νιώθεις αμήχανα και μερικές φορές σαν να έχεις απογοητεύσει τους ανθρώπους.

Τελικά, δεν ήξερα πώς αλλιώς να το αντιμετωπίσω, οπότε επέλεξα το αλκοόλ για να προσπαθήσω να με βοηθήσει να το ξεπεράσω. Υπήρχαν άνθρωποι εκεί για να μιλήσω, αλλά επέλεξα να μην το κάνω και προσπάθησα να το αντιμετωπίσω εγώ. Όταν το κάνεις αυτό και δεν παίρνεις τη βοήθεια και την καθοδήγηση άλλων, μπορείς πραγματικά να είσαι σε χαμηλά επίπεδα και εγώ ήμουν εκεί. Ευτυχώς τώρα δεν φοβάμαι να πάω και να μιλήσω με ανθρώπους για κάποια θέματα που μπορεί να έχω»

Wayne Rooney has appeared on Rob Burrow’s new podcast, detailing his struggles with both alcohol and fame after he joined Man Utd 🗣️

«I’d go home, and spend a couple of days at home and not leave the house. I’d drink almost until I’d pass out…»https://t.co/y5weUNbUFnpic.twitter.com/ZkZGt1O3Uy

— Mirror Football (@MirrorFootball) November 7, 2023