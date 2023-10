DC United: Παρελθόν ο Ρούνεϊ

Ο θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Γουέιν Ρούνεϊ αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την DC United στον πάγκο της οποίας βρισκόταν από τον Ιούλιο του 2022.

Ο άγλλος προπονητής πλήρωσε τα συνεχόμενα ανεπιτυχή αποτελέσματα της ομάδας του τα οποία την έριξαν στην 9 θέση της βαθμολογίας στην ανατολική περιφέρεια του MLS κινδυνεύοντας να μείνει, πλέον, εκτός πλέι-οφ.

Ο 37χρονος σε 53 αναμετρήσεις μέτρησε μόλις 14 νίκες, 13 ισοπαλίες και 26 ήττες με την αμερικάνικη ομάδα, την οποία είχε υπηρετήσει και ως ποδοσφαιριστής σκοράροντας 25 φορές και μοιράζοντας 14 ασίστ σε 52 εμφανίσεις.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και ένας εκ των προέδρων του συλλόγου, Τζέισον Λεβιέ, τοποθετήθηκε επί του θέματος:

«Μιλήσαμε με τον Γουέιν και συμφωνήσαμε ότι είναι καλύτερο για εμάς να χωρίσουμε τους δρόμους μας αυτή τη στιγμή. Αυτή η απόφαση δημιουργεί τη λεωφόρο για τον επόμενο Γενικό Διευθυντή μας να έχει την πλήρη ευκαιρία να μεταδώσει μια νέα φιλοσοφία και δομή στις αθλητικές μας δραστηριότητες, η οποία ξεκινά με την κρίσιμη πρόσληψη ενός προπονητή που θα ευθυγραμμιστεί καλύτερα με αυτό.

Είμαστε ευγνώμονες στον Ρούνεϊ για όλα όσα έχει κάνει για τον σύλλογό μας και για το ποδόσφαιρο στην πρωτεύουσα του Έθνους, πρώτα ως παίκτης και αρχηγός της D.C. United και πιο πρόσφατα ως προπονητής μας. Παραμένει σημαντικό μέρος της οικογένειας της D.C. United και ένας πολύτιμος και αγαπητός φίλος».

Πιθανός επόμενος προορισμός για τον Ρούνεϊ αποτελεί σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες η Μπέρμιγχαμ.

🚨 Birmingham are set for discussions with Wayne Rooney about taking over as manager.

It’s thought the owner wants a bigger name in charge and Rooney has just left DC United.

(Source: @JamesNursey) pic.twitter.com/8E4h46paHE

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 8, 2023