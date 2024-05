Φουλάρει για Όσιμεν η Τσέλσι: Μυθική πρόταση στην Νάπολι για τον Νιγηριανό φορ

Επίσημη μορφή πήρε το ενδιαφέρον της Τσέλσι για τον Βίκτορ Όσιμεν, αφού η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποκετίνο έκανε την πρώτη της κρούση στην Νάπολι.

Είναι γνωστό άλλωστε εδώ και καιρό ότι ο Νιγηριανός φορ βρίσκεται ψηλά στη λίστα των «μπλε» που θέλουν να ενισχυθούν σημαντικά στην κορυφή της επίθεσης το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα η Τσέλσι έκανε την πρώτη της επίσημη κρούση για τον Όσιμεν, καθώς ο έγκυρος δημοσιογράφος, Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο αποκαλύπτει την πρόταση των Λονδρέζων στην Νάπολι, η οποία περιλαμβάνει ένα ποσό μεταξύ των 80 και 90 εκατομμυρίων ευρώ και δύο ποδοσφαιριστές ως έμψυχα ανταλλάγματα.

Ο ένας… σίγουρος που φέρεται να δίνει η Τσέλσι στους «παρτενοπέι» είναι ο Ρομέλου Λουκάκου, τον οποίο θέλει να «ξεφορτωθεί» το ερχόμενο καλοκαίρι. Το όνομα του δεύτερου ποδοσφαιριστή δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό, ωστόσο ο Ιταλός δημοσιογράφος αναφέρει ότι πρόκειται για έναν νεαρό ποδοσφαιριστή των «μπλε».

Η Νάπολι δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Την ίδια ώρα τονίζεται ότι μέσα στη μάχη αναμένεται να μπει άμεσα και η Παρί Σεν Ζερμέν. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νιγηριανός φορ ανανέωσε με τη Νάπολι πριν από μερικούς μήνες με τη ρήτρα του να φημολογείται ότι φτάνει στα 135 εκατομμύρια ευρώ.

