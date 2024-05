Πρόβλημα στην Άστον Βίλα: Τραυματισμός για Ρότζερς στο ματς με την Μπράιτον (pic)

Νέο πρόβλημα στην Άστον Βίλα λίγες μέρες πριν τη ρεβάνς με τον Ολυμπιακό για τα ημιτελικά του Conference League.

Στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης με την Μπράιτον συγκεκριμένα, ο Ρότζερς έγινε αναγκαστική αλλαγή και στη θέση του πέρασε ο Κας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο Νησί, ο 21χρονος άσος έχει ενοχλήσεις στον αριστερό δικέφαλο και ο Ουνάι Έμερι αναγκάστηκε να τον βγάλει από το ματς καθώς δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Την ώρα που οι «χωριάτες» περιμένουν να δουν αν θα έχουν διαθέσιμους τους Μαρτίνες και Τίλεμανς ενόψει Ολυμπιακού, ήρθε να προστεθεί ακόμη ένα πρόβλημα.

Ο Ρότζερς πάντως χτύπησε σε μία ανύποπτη φάση στο 21ο λεπτό και στη συνέχεια δοκίμασε να τρέξει, χωρίς να τα καταφέρει.

The boss is forced into a first-half change… pic.twitter.com/V3tyYidHRH

— Aston Villa (@AVFCOfficial) May 5, 2024