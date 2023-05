Τα πτώματα των 27 εργαζόμενων που χάθηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στα έγκατα χρυσωρυχείου στην περιφέρεια Αρεκίπα, στο νότιο Περού, ανασύρθηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές χθες Δευτέρα.

Η πυρκαγιά, που πιστεύεται ότι ακολουθήθηκε από έκρηξη, εκδηλώθηκε το Σάββατο, σε βάθος 100 μέτρων από την επιφάνεια. Η αστυνομία δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει τον αριθμό των θυμάτων παρά την Κυριακή.

Πρόκειται για τη χειρότερη τραγωδία σε ορυχείο εδώ και δεκαετίες στο Περού, τη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή χρυσού στη Λατινική Αμερική.

Εκτιμάται πως προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα και οι περισσότεροι εργαζόμενοι είτε πέθαναν από ασφυξία ή κάηκαν, σύμφωνα με τον Χάμες Κασκίνο, τον δήμαρχο της Γιανακίουα, όπου βρίσκεται το χρυσωρυχείο Λα Εσπεράνσα.

«Κατέστη δυνατό να ανασυρθούν τα πτώματα των 27 εργαζομένων», δήλωσε χθες Δευτέρα στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

#Peru. #Tragedy in a #mine. Relatives of miners await news at the #LaEsperanza #goldmine after a fire killed 27 miners in an area of ​​southern Peru’s #Arequipa region.A short circuit would have caused the fire, which broke out in a tunnel inside the mine

pic.twitter.com/DVMk90rMIn

— Donato Yaakov Secchi (@doyaksec) May 8, 2023