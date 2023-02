Μάχη με το χρόνο δίνουν τα συνεργεία διάσωσης στην Κίνα για να σώσουν τους ανθρώπους που παγιδεύτηκαν μετά την κατάρρευση τμήματος υπαίθριου ανθρακωρυχείου, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Επιτόπου επιχειρούσαν 900 και πλέον μέλη σωστικών συνεργείων, στο ορυχείο άνθρακα στην Αλσά, απομακρυσμένη περιοχή στο δυτικό τμήμα της Εσωτερικής Μογγολίας (βόρεια), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τουλάχιστον δυο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι έξι τραυματίστηκαν, όμως ο απολογισμός των θυμάτων υπάρχει κίνδυνος να γίνει πολύ πιο βαρύς, καθώς 53 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά το δυστύχημα, που έγινε χθες Τετάρτη περί τις 13:00 (τοπική ώρα· 07:00 ώρα Ελλάδας).

Η επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό των εργαζομένων στο ορυχείο ανεστάλη εξαιτίας «μεγάλης κατολίσθησης» χθες το απόγευμα, ανέφερε το Νέα Κίνα.

«Δεν είχαμε άλλη επιλογή παρά να διακόψουμε την επιχείρηση διάσωσης», είπε στο κινεζικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV αξιωματούχος αρμόδιος για τον συντονισμό του εγχειρήματος.

«Εργαζόμενοι και οχήματα» ξαφνικά «θάφτηκαν» το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν κατέρρευσε τμήμα του ορυχείου, το οποίο εκμεταλλεύεται η εταιρεία Xinjing Coal Mining Company, σημείωσε το CCTV.

One more visual from Mongolia mine accident sitepic.twitter.com/FpnpVtAFOA

