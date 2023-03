Έκρηξη εξαιτίας συσσώρευσης μεθανίου την Τρίτη σε στοά ορυχείου άνθρακα στην κεντρική Κολομβία είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 21 άνθρωποι, κατά τον οριστικό απολογισμό που δημοσιοποίησαν χθες Πέμπτη οι αρχές, οι οποίες εξάλλου έκαναν γνωστό πως ανεστάλη η άδεια εκμετάλλευσης της εγκατάστασης, εκχωρημένη στον κολομβιανό όμιλο Minminer.

«Δυστυχώς, 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Σουτατάουσα», στον νομό Κουντιναμάρκα, ανέφερε χθες Πέμπτη μέσω Twitter ο κολομβιανός πρόεδρος Γουστάβο Πέτρο.

Πρόκειται για μια από τις χειρότερες τραγωδίες αυτής της φύσης τα τελευταία χρόνια στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όπου τα τραγικά δυστυχήματα σε ορυχεία και μεταλλεία είναι συχνά.

Η Κολομβία κατέγραψε 1.260 ατυχήματα και δυστυχήματα αυτού του είδους από το 2011 ως τον Μάιο του 2022, με ετήσιο μέσο απολογισμό 103 νεκρούς, κατά τα επίσημα δεδομένα (148 νεκροί το 2021).

Ο νομάρχης Νικολάς Γκαρσία είχε ανακοινώσει προχθές Τρίτη πως ένδεκα εργαζόμενοι βρέθηκαν νεκροί μέσα στο ορυχείο μετά την έκρηξη και ότι διεξαγόταν επιχείρηση για να βρεθούν και να σωθούν άλλοι δέκα παγιδευμένοι.

Συνολικά, 30 άνθρωποι δούλευαν στο ανθρακωρυχείο όταν έγινε η έκρηξη. Η εγκατάσταση βρίσκεται περίπου 75 χιλιόμετρα βόρεια από την πρωτεύουσα Μπογοτά.

Την κούρσα με τον χρόνο, καθώς το οξυγόνο λιγόστευε στις κοιλότητες του ορυχείου, εμπόδισαν πολλές καταρρεύσεις στις στοές.

Οι ανθρακωρύχοι είχαν παγιδευτεί 900 μέτρα κάτω από την επιφάνεια, στις στοές έξι ορυχείων συνδεόμενων μεταξύ τους, πολλές από τις οποίες κατέρρευσαν στην αλυσιδωτή αντίδραση που προκάλεσε η έκρηξη.

‘We saw all the mine entries ejecting smoke and dust’: At least 11 workers were killed by an explosion in six adjoining coal mines in Colombia https://t.co/SqfCYwTDUF pic.twitter.com/zgjCRgMZPl

— Reuters (@Reuters) March 16, 2023