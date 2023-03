Βίντεο αυτοπτών μαρτύρων δείχνουν τη δραματική στιγμή που η φωτιά σε μια εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων γιγαντώνεται, πριν καταλήξει σε έκρηξη το βράδυ της Παρασκευής στην Τζακάρτα της Ινδονησίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 13 άνθρωποι.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε γύρω στις 8 μ.μ. της Παρασκευής από σωλήνα στην αποθήκη καυσίμων Plumpang της Pertamina, εξαπλώθηκε γρήγορα σε κοντινά σπίτια και προκάλεσε πανικό στους κατοίκους της πυκνοκατοικημένης περιοχής, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι οι κάτοικοι που διαμένουν κοντά στην εγκατάσταση μπορούσαν να μυρίσουν τα καύσιμα περίπου 30 λεπτά πριν από τη φωτιά, ανέφεραν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Μετά την πυρκαγιά, Ινδονήσιοι αξιωματούχοι ζήτησαν έρευνα και έλεγχο των εγκαταστάσεων της κρατικής εταιρείας ενέργειας.

Οι αρχές ανέφεραν αρχικά τον αριθμό των νεκρών σε 17, αλλά αργότερα τον αναθεώρησαν σε 13.

The death toll of a fuel storage #explosion on Friday night in the northern part of #Jakarta rose to 17, an official said early Saturday. https://t.co/ip0veAgzxL pic.twitter.com/IOTAgMdUEG

