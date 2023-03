Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε σήμερα τη ζωή του και δύο τραυματίστηκαν από την έκρηξη που προκάλεσε πυρκαγιά σε κτίριο, το οποίο ανήκει στην Υπηρεσία Συνοριακής Φύλαξης της FSB (της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας), στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον στη νότια Ρωσία, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οπτικό υλικό, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του Reuters, δείχνει μια στήλη πυκνού μαύρου καπνού να υψώνεται κοντά σε σπίτια και σε ένα εμπορικό κέντρο σε μια συνοικία με κατοικίες.

Οι τοπικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών ανακοίνωσαν ότι σημειώθηκε έκρηξη που προκάλεσε τη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε σε έναν χώρο 800 τμ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν.

Οι συνοριοφύλακες στη Ρωσία εξαρτώνται από την FSB.

Παρότι οι πυρκαγιές είναι συχνές στη Ρωσία λόγω της μη συμμόρφωσής της με τα μέτρα πυρασφάλειας, η Ουκρανία έχει κατηγορηθεί ότι πραγματοποίησε πολλές επιθέσεις ή επιχειρήσεις δολιοφθοράς σε ρωσικό έδαφος από την έναρξη της σύγκρουσης με τη Μόσχα.

Η Γιούλια Μέντελ, πρώην εκπρόσωπος του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δημοσίευσε στο Twitter ένα βίντεο από τη φωτιά στο Ροστόφ, ενώ ζήτησε «να μην βιαστεί (η Μόσχα) να κατηγορήσει την Ουκρανία».

It’s FSB building in Rostov and Donu in Russia now. Don’t rush to accuse Ukraine. It might be provocation or domestic political fight. Remember their intelligence and defense services are fighting for the influence pic.twitter.com/mBL4R00KhQ

— Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) March 16, 2023