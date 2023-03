Η Ευρωπαϊκή Διοίκηση του αμερικανικού στρατού έδωσε στη δημοσιότητα πλάνα από τη σύγκρουση μεταξύ ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους παρακολούθησης και ενός ρωσικού μαχητικού αεροσκάφους την ώρα που πετούσε πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα.

Το βίντεο απεικονίζει τις κρίσιμες στιγμές στη συνάντηση στον αέρα, η οποία σύμφωνα με το Πεντάγωνο διήρκεσε 30-40 λεπτά.

Το βίντεο δείχνει την κάμερα του drone MQ-9 Reaper, η οποία είναι στραμμένη προς τα πίσω προς την ουρά του και την προπέλα του drone, η οποία είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος, να περιστρέφεται.

Στη συνέχεια, ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος Sukhoi SU-27 φαίνεται να πλησιάζει. Καθώς πλησιάζει, το ρωσικό μαχητικό ρίχνει καύσιμα καθώς αναχαιτίζει το αμερικανικό drone.

