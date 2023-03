Ιδιαίτερα τεταμένο είναι το κλίμα στη Μαύρη Θάλασσα, καθώς ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος κατέρριψε ένα αμερικανικό drone.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ, με γνώση του συμβάντος στο CNN, το drone τύπου MQ-9 Reaper καταρρίφθηκε αφότου υπέστη ζημιά στον έλικα του.

Το συγκεκριμένο drone μαζί με δύο μαχητικά SU-27 Flanker πετούσαν πάνω από διεθνή ύδατα στη Μαύρη Θάλασσα όταν ρωσικά μαχητικά πέταξαν σκοπίμως μπροστά τους και πέταξαν καύσιμα μπροστά από το μη επανδρωμένο drone.

Στη συνέχεια ένα από τα αεροσκάφη κατέστρεψε τον έλικα του Reaper, ου βρίσκεται στο πίσω μέρος του drone.

Για το συμβάν εξέδωσε ανακοίνωση η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες της Ρωσίας, απερίσκεπτες, επικίνδυνες και αντιεπαγγελματικές.

«Δύο ρωσικά μαχητικά Su-27 πραγματοποίησαν μία επικίνδυνη και αντιεπαγγελματική αναχαίτιση ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους MQ-9 της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ που διεξήγαγε επιχείρηση αναγνώρισης και παρακολούθησης σε διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα σήμερα.

Περίπου στις 7:03, ένα ρωσικό μαχητικό Su-27 χτύπησε τον έλικα του MQ-9, αναγκάζοντας τις δυνάμεις των ΗΠΑ να κατεβάσουν το MQ-9 σε διεθνή ύδατα. Πολλές φορές πριν το χτύπημα, τα Su-27 πέταξαν καύσιμα αλλά και μπροστά από το MQ-9 σε έναν απερίσκεπτο, περιβαλλοντικά διαταραγμένο και αντιεπαγγελματικό τρόπο. Αυτό το περιστατικό δείχνει την έλλειψη γνώσης και επιπρόσθετα είναι επικίνδυνο και αντιεπαγγελματικό».

Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος μας MQ-9 πραγματοποιούσε επιχειρήσεις ρουτίνας σε διεθνή εναέριο χώρο όταν αναχαιτίστηκε και χτυπήθηκε από ένα ρωσικό αεροσκάφος κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί εντελώς το MQ-9», ανέφερε ο στρατηγός Τζέιμς Χέκερ, διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ στην Ευρώπη και στην Αφρική».

«Στην πραγματικότητα αυτή η επικίνδυνη και αντιεπαγγελματική ενέργεια των Ρώσων παραλίγο να προκαλέσει σύγκρουση δύο αεροσκαφών», είπε ακόμα.

«Οι ΗΠΑ και σύμμαχοί τους θα συνεχίσουν να επιχειρούν σε διεθνή εναέριο χώρο και καλούμε τους Ρώσους να ενεργούν να ενεργούν επαγγελματικά και με ασφάλεια», είπε ακόμα ο Χέκερ.

Το συγκεκριμένο συμβάν ήρθε να προστεθεί σύμφωνα με την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ σε μία σειρά από επικίνδυνες ενέργειες Ρώσων πιλότων να προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν με μαχητικά των ΗΠΑ και των συμμάχων στον διεθνή εναέριο χώρο συμπεριλαμβανομένης της Μαύρης Θάλασσας.

«Αυτές οι επιθετικές ενέργειες από τα ρωσικά πληρώματα αεροσκαφών είναι επικίνδυνε και μπορούν να οδηγήσουν σε λανθασμένους υπολογισμούς και σε αχρείαστη ένταση», καταλήγει η Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ.

