Καταρρέουν κτίρια από σεισμό 7,2 Ρίχτερ στην Ταϊβάν - Προειδοποίηση για τσουνάμι στην Ιαπωνία

Καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στ’ ανοικτά της Ταϊβάν, προκαλώντας καταρρεύσεις κτιρίων, ενώ εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι σε περιοχές της Ιαπωνίας (φωτογραφία από το taipeitimes.com, επάνω, από την πρωτεύουσα Ταϊπέι της Ταϊβάν).

Εκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για τσουνάμι ύψους ως και τριών μέτρων εκδόθηκε στον νότιο νομό Οκινάουα και σε άλλες παραθαλάσσιες περιοχές της Ιαπωνίας περί τις 04:00 (ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

JUST IN: 7.5 magnitude earthquake strikes Taiwan, rocking the whole island and even causing several buildings to collapse.

The earthquake triggered a tsunami warning of up to 10 feet from Japan.

«Tsunami is coming. Please evacuate immediately. Do not stop. Do not go back,»…

