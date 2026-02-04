Στην τελική ευθεία η ελληνική απαγόρευση των social media για ανηλίκους – Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί

Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στο να ανακοινώσει απαγόρευση των social media για παιδιά και εφήβους κάτω των 15 ετών χωρίς να υπάρχουν ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες και ακριβές χρονοδιάγραμμα.

Προ των πυλών η απαγόρευση των social media σε ηλικίες κάτω των 15 ετών

Κυβερνητικές πηγές υπενθυμίζουν ότι η ελληνική κυβέρνηση και ο έλληνας πρωθυπουργός είναι από τους πρώτους που έχουν αναδείξει το θέμα των κανόνων/ορίων για την προστασία ανηλίκων από τον ψηφιακό εθισμό σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ήδη από το 2024.

Ανάγκη για επιπλέον μέτρα

Οι ίδιες πηγές σημειώνουν πως το σίγουρο είναι πως πρέπει να παρθούν άμεσα επιπλέον μέτρα, σε κοινό ευρωπαϊκό επίπεδο ή και μεταξύ κάποιων κρατών.

Η κυβέρνηση μελετά μέτρα και σύντομα θα προβεί σε ανακοινώσεις. Τον Σεπτέμβριο, ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι η χώρα εξετάζει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι πρωτοβουλίες που έχουν παρθεί

Τον τελευταίο χρόνο η Ελλάδα έχει πρωτοστατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ των σηµαντικότερων πρωτοβουλιών που έχουν αναληφθεί περιλαµβάνονται:

– Η δημιουργία του KidsWallet, της πρώτης κρατικά υποστηριζόµενης εφαρµογής επαλήθευσης ηλικίας,

– Η υπερψήφιση της ελληνικής πρότασης για την καθιέρωση της ψηφιακής ηλικίας ενηλικίωσης σε πανευρωπαϊκό επίπεδο από 13 κράτη-µέλη,

-Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

-Η δηµιουργία της ενηµερωτικής πλατφόρµας parco.gov.gr, µε πρακτικές πληροφορίες για γονείς και κηδεµόνες σχετικά µε τα διαθέσιµα εργαλεία προστασίας ανηλίκων.

Πρώτη η Αυστραλία

Η Γαλλία, η Ισπανία και η Δανία, προωθούν ανάλογα μέτρα. Είχε προηγηθεί η περίπτωση της Αυστραλίας, η οποία έγινε τον Δεκέμβριο η πρώτη χώρα του κόσμου που απαγόρευσε τα social media για τους ανηλίκους.