Και η Τουρκία απαγορεύει τα social media στους κάτω των 15

Το κυβερνών Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ταγίπ Ερντογάν στην Τουρκία κατέθεσε την Τετάρτη νομοσχέδιο για την απαγόρευση της χρήσης social media σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η Τουρκία ακολουθεί έτσι το παράδειγμα της Αυστραλίας, της Ελλάδας, της Πολωνίας και αρκετών ακόμα ευρωπαϊκών χωρών που επέβαλαν αντίστοιχους περιορισμούς, εν μέσω ανησυχίας για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία και την ασφάλεια των νέων.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι εταιρείες social media θα αναπτύξουν συστήματα επαλήθευσης ηλικία και εργαλεία γονικού ελέγχου.

Το παράνομο ή επιβλαβές περιεχόμενο θα πρέπει να μπλοκάρεται από τις πλατφόρμες εντός μιας ώρας σε επείγουσες καταστάσεις, ενώ μέτρα ασφάλειας θα εφαρμοστούν και στους λογαριασμούς ανηλίκων άνω των 15 ετών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πλατφόρμες κινδυνεύουν με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει το 3% του παγκόσμιου τζίρου τους, καθώς και με περιορισμούς στην ταχύτητα πρόσβασης.

Νέα μέτρα, προβλέπονται και για τα βιντεοπαιχνίδια, τα οποία θα βαθμολογούνται ως προς την ασφάλειά τους για τα παιδιά.

Εκπρόσωπος του κόμματος ΑΚ δήλωσε ότι οι εταιρείες social media και gaming έχουν περιθώριο έξι μηνών να συμμορφωθούν με το νόμο.

Η Τουρκία ήδη εφαρμόζει ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα social media και σε πολλές περιπτώσεις έχει μπλοκάρει ξένες διαδικτυακές υπηρεσίες.

Η λίστα των απαγορευμένων ιστοσελίδων και αναρτήσεων σε πλατφόρμες περιέχει 1,2 εκατομμύρια καταχωρήσεις, σύμφωνα με την οργάνωση IFOD κατά της λογοκρισίας.