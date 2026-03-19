Για την απαγόρευση των social media για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών μίλησε στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα MEGA ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, λέγοντας πως η ανακοίνωση σχετικών μέτρων από την κυβέρνηση είναι «θέμα ημερών».

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εφαρμογή «Kids Wallet» και την απαγόρευση πώλησης αλκοόλ και καπνικών προϊόντων σε ανηλίκους, τονίζοντας πως η εφαρμογή αυτή θα είναι πλέον υποχρεωτική για τους πωλητές. Παράλληλα, όπως είπε, απαιτείται η εγγραφή τους στο μητρώο alto.gov.gr έως τις 16 Απριλίου και αφορά τόσο στα φυσικά όσο και στα ψηφιακά σημεία πώλησης (e-shops).

Σκοπός της είναι να αποτρέψει την πώληση τέτοιων προϊόντων σε ανηλίκους, καθώς και να περιορίσει τη χρήση ψεύτικων ταυτοτήτων σε κέντρα διασκέδασης. Ακόμη, υπάρχει η πλατφόρμα events.gov.gr, η οποία απαιτεί την προδήλωση σχολικών εκδηλώσεων σε κέντρα διασκέδασης, ενισχύοντας έτσι τον έλεγχο και αποτρέποντας την κατανάλωση αλκοόλ από ανηλίκους.

«Θέμα ημερών» η ανακοίνωση των μέτρων για τα social media

«Η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας πρωθυπουργός μίλησαν πανευρωπαϊκά για την ανάγκη λήψης μέτρων», σημείωσε ο Δημήτρης Παπαστεργίου ως προς την απαγόρευση των social media για τους ανήλικους. Και τόνισε χαρακτηριστικά πως «δεν είναι λογικό τα παιδιά μας να κοιμούνται με τα social media αγκαλιά, δεν είναι λογικό να ζούνε στον ψηφιακό και όχι στον αναλογικό κόσμο».

«Μελετώνται τα μέτρα προκειμένου να είναι συμβατά και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολύ σύντομα ο πρωθυπουργός θα προχωρήσει σε σχετικές ανακοινώσεις», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως «δεν μπορεί η Ελλάδα να βάλει συγκεκριμένες ποινές, [να λάβει] μόνο εκείνη συγκεκριμένα μέτρα. Θα πρέπει να εναρμονιστεί με τη νομοθεσία πανευρωπαϊκά. Θα πρέπει κεντρικά αυτά να εφαρμοστούν και επίσης ένα πολύ σημαντικό είναι πώς, πού εφαρμόζονται οι ποινές. Εφαρμόζονται στην ευρωπαϊκή χώρα που έχει έδρα η πλατφόρμα, που είναι η Ιρλανδία. Άρα, όλα αυτά πρέπει να τα συνυπολογίσουμε προκειμένου να βγουν ανακοινώσεις, αλλά να έχουν και αντίκρισμα την άλλη μέρα το πρωί. Να είναι συμβατές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης επισήμανε ότι «σήμερα η πληροφορία υπάρχει, υπάρχει παντού, υπάρχουν όλες οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Τα παιδιά θα πρέπει να καταλάβουν πού βρίσκεται το ψέμα και πού βρίσκεται η αλήθεια. Άρα, αυτός είναι ο σκοπός, να αναπτύξουμε περαιτέρω την κριτική ικανότητα των παιδιών».

Όπως σημείωσε, οι πλατφόρμες θα έπρεπε να έχουν συμμορφωθεί και να θέτουν όρια βάσει ηλικίας, καθώς μπορούν να ανιχνεύσουν την πραγματική ηλικία των χρηστών.

«Σε διασταυρώσεις οι έξυπνες κάμερες»

Για τις «έξυπνες» κάμερες, ο κ. Παπαστεργίου ανέφερε ότι είναι πλέον έτοιμες να τεθούν σε λειτουργία, με το μεγαλύτερο βάρος να αφορά στον διοικητικό φόρτο λειτουργίας που καλείται να σηκώσει η Ελληνική Αστυνομία, όπως η πιστοποίηση και η διαχείριση ενστάσεων.

«Ανά πάσα στιγμή, μέσα στις επόμενες μέρες, είμαστε έτοιμοι προκειμένου να κόψουμε κάποιες πολύ κακές συνήθειες», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «οι κάμερες δεν μπαίνουν σε μία ευθεία που κάποιος μπορεί να πάει με ασφάλεια, με 90, 100, 120 χλμ. Οι κάμερες μπαίνουν σε διασταυρώσεις και είναι τραγικό αυτό το οποίο βλέπουμε στην παραβίαση του κόκκινου σηματοδότη».