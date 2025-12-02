Μητσοτάκης: Έρχονται παρεμβάσεις σε social media και ΑΙ για τους ανηλίκους

Σε μια μεγάλη γκάμα θεμάτων που σχετίζονται με την επέκταση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) σε όλες τις πτυχές της ζωής, από τους χώρους παραγωγής μέχρι την εκπαίδευση και τις δημόσιες υπηρεσίες, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης στην πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχε με τους Δρ. Νικόλαο Καραμούζη, πρόεδρο της Grant Thornton Consulting και Βασίλη Καζά, διευθύνοντα σύμβουλο της Grant Thornton, με θέμα την τεχνολογία, την ανάπτυξη και την οικονομική πολιτική στην Ελλάδα.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την απορρόφηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης για ψηφιακές δράσεις καθώς η Ελλάδα έχει ήδη ξεπεράσει πολλές χώρες με τις ψηφιακές υπηρεσίες που προσφέρει ενώ έκανε λόγο για την «επανάσταση που έφερε το gov.gr στους πολίτες και τις επιχειρήσεις», που έχαναν χρόνο και χρήματα στις επαφές τους με το Δημόσιο. Μίλησε επίσης και για ψηφιακό άλμα από τις βασικές υπηρεσίες σσε πιο σύνθετες με την προσθήκη του εργαλείο της ΑΙ στο gov.gr.

Αναφερόμενος στην επόμενη μέρα, ο Κ. Μητσοτάκης μίλησε για τη στρατηγική της τεχνητής νοημοσύνης και τους πυλώνες της, όπως τις υποδομές, την πολιτική διαχείρισης δεδομένων του ελληνικού Δημοσίου ώστε να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις, ενώ αναφέρθηκε και στα δύο εμβληματικά έργα «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» και «AI Factory Pharos», τα οποία ανοίγουν τον δρόμο για τη σωστή αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα και φέρνουν την καινοτομία και την επιστημονική έρευνα στο προσκήνιο.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η ΑΙ μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των υπαλλήλων στο Δημόσιο (π.χ. στάθηκε στον έλεγχο των συμβολαίων στο Κτηματολόγιο που πλέον γίνεται με εργαλείο ΑΙ σε δέκα λεπτά αντί για δύο ώρες που απαιτούνταν) αλλά τόνισε ότι δεν αρκούν οι γρήγοροι ρυθμοί ανάπτυξης εάν δεν συνοδεύονται από αύξηση της ποιότητας και παραγωγικότητας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Τεχνητή νοημοσύνη και εργασία – εργασιακές σχέσεις

Σε σχετική ερώτηση για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η ΑΙ στο πεδίο της εργασίας και των εργασιακών σχέσεων, ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η ΑΙ μπορεί να καταστεί συνοδευτικό εργαλείο βελτίωσης της παραγωγικότητας. Τόνισε επίσης ότι η πρόκληση είναι εάν οι επιχειρήσεις θα υποκαταστήσουν τους εργαζόμενους με την τεχνητή νοημοσύνη ενώ και στο Δημόσιο ενισχύετια η εργασιακή ανασφάλεια λόγω εισόδου της ΑΙ. Ωστόσο σημείωσε πως σκοπός είναι τα εργαλεία ΑΙ να συμβάλουν ώστε οι εργαζόμενοι να γίνουν πιο παραγωγικοί. Επίσης πρόσθεσε ότι όσο η πρόσβαση στις υποδομές γίνεται πιο προσιτή και φθηνή, μπορεί να αναπτυχθούν και επιχειρήσεις στην περιφέρεια αναφέροντας παραδείγματα όπως σε Πάτρα, Ιωάννινα και Κρήτη όπου πολλές εταιρείες αναπτύσσονται λόγω και των περιφερειακών πανεπιστημίων που υπάρχουν στις περιοχές αυτές.

Κυβερνοέγκλημα και πολιτεία

Ο προωθυπυοργός εστίασε επίσης και στο κρίσιμο θέμα της ψηφιακής εξαπάτησης, το οποίο όπως είπε, απαιτεί συστηματική παρακολούθηση και από την Πολιτεία, κάνοντας αναφορά στην ύπαρξη της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας αλλά και στην έγκαιρη ψήφιση από το ελληνικό κοινοβούλιο της σχετικής κοινοτικής οδηγίας. . Εδώ επισήμανε ότι όσο αναπτύσσεται το κυβερνοέγκλημα, θα πρέπει να εξελίσσονται και οι άμυνες των επιχειρήσεων και το κράτος.

Ωστόσο ο Κ. Μητσοτάκης επισήμανε ως μεγαλύτερο πρόβλημα την ολοένα και πιο συχνή παρέμβαση bots στη δημόσια σφαίρα δημιουργώντας ψευδή γεγονότα και ειδικά σε εκλογικές αναμετρήσεις όπως δείχνουν διάφορά διεθνή παραδείγματα, όπου επιστρατεύονται χηφιακά εργαλεία ολοένα και πιο έντονα.

Μέτρα ψηφιακής προστασίας των ανηλίκων

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε στη συνέχεια την ανησυχία του για τα παιδιά μικρής ηλικίας καθώς πλέον μπορούν πολύ εύκολα με την έκθεσή τους σε εργαλεία ΑΙ να υποστούν ψυχολογικές επιπτώσεις αλλά η εκπαιδευτική διαδικασία να υποκατασταθεί από αλγόριθμους. Όπως είπε χαρακτηριστικά, δεν πρέπει να εκχωρίσουμε την κριτική σκέψη στους αλγόριθμους, υπογραμμίζοντας ότι ως κυβέρνηση θα έχουν διαφορετική παρέμβαση στις μικρές ηλικίες όσον αφορά στην ΑΙ.

Στην κατεύθυνση αυτή επανέλαβε μέτρα που ισχύουν όπως η απαγόρευση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία ενώ έθεσε και το θέμα της έκθεσης των παιδιών και εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που έχει αρνητικές ψυχολογικές επιπτώσεις, όπως είπε, αφού σε πολλες περιπτώσεις βλέπουμε να δέχονται ακόμα και συμβουλές ή να συνδιαλέγονται με αλγόριθμους, αντία να παίζουν έξω, ή να μαθαίνουν μουσική ή άλλες τέχνες.

Σε αυτό το περιβάλλον θα μπουν περιορισμοί, είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος αναφέρθηκε και στις μεγάλες πλατφόρμες λέγοντας εμφατικά ότι δε θα βγάζουν λεφτά από τα παιδιά.

Πηγή: ΟΤ