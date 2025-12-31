Και η Γαλλία ετοιμάζεται να απαγορεύσει τα social media στα παιδιά

Η Γαλλία θα απαγορεύσει τα social media για ανηλίκους κάτω των 15 ετών από τη σχολική χρονιά του 2026, προβλέπει νομοσχέδιο που αναμένεται να συζητηθεί σύντομα στο κοινοβούλιο.

Η εξέλιξη έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου το Ευρωκοινοβούλιο πρότεινε καθιέρωση ορίου ηλικίας στα 16 έτη για τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Ανάλογο όριο είχε ανακοινώσει τον Σεπτέμβριο ότι εξετάζει και η ελληνική κυβέρνηση. Η Δανία, η Ελβετία, η Ισπανία και η Ιταλία επίσης προωθούν ηλικιακούς περιορισμούς, επικαλούμενες τις επιπτώσεις που φέρονται να προκαλούν τα social media στα παιδιά.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, την πρωτιά είχε η Αυστραλία.

Το νομοσχέδιο απαγορεύει «την παροχή, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών» από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, αναφέρει το Γαλλικό Πρακτορείο.

«Πολυάριθμες μελέτες και εκθέσεις διαπιστώνουν διάφορους κινδύνους από την υπερβολική χρήση των ψηφιακών οθονών από εφήβους» αναφέρει το έγγραφο, δίνοντας ως παραδείγματα «την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο», την «κυβερνοπαρενόχληση» και τις «διαταραχές ύπνου».

Το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου εμπίπτει στο πλαίσιο του νόμου για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία (LCEN) και αναθέτει στην Arcom, τη γαλλική ρυθμιστική αρχή για τη ραδιοτηλεοπτική και την ψηφιακή επικοινωνία, την αρμοδιότητα εφαρμογής της απαγόρευσης αυτής.

Στο δεύτερο άρθρο, το νομοσχέδιο διευρύνει την απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων και στο λύκειο.

Το μέτρο έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον παιδικό σταθμό έως τις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αν και που κάποιες φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστεί.