Παγκόσμια Έκθεση Ευτυχίας: Τα social media κάνουν τους νέους λιγότερο χαρούμενους

Τα social media έχουν διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μείωση της ευτυχίας των νέων στις δυτικές χώρες, σύμφωνα με έκθεση που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη.

Η υπερβολική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης εξηγεί εν μέρει την «ανησυχητική πτώση» της ευημερίας των νέων στη Δύση, σύμφωνα με την τελευταία έκδοση της ετήσιας Παγκόσμιας Έκθεσης Ευτυχίας που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.

Συνολικά, 15 δυτικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, του Καναδά, της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας, παρουσίασαν σημαντική μείωση στην ευημερία των νέων κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με την έκθεση.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, η τάση αυτή δεν παρατηρήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο, καθώς οι νέοι σε περιοχές που καλύπτουν το 90% του παγκόσμιου πληθυσμού ανέφεραν υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή σε σχέση με το παρελθόν.

«Οι τάσεις οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, οι οποίοι διαφέρουν μεταξύ των ηπείρων. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτής της έκθεσης υποδηλώνουν ότι η εντατική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά σε ορισμένες χώρες, αποτελεί σημαντικό μέρος της εξήγησης», ανέφεραν οι ερευνητές John F Helliwell, Richard Layard, Jeffrey D Sachs, Jan-Emmanuel De Neve, Lara B Aknin και Shun Wang σε μια συνοπτική παρουσίαση της έκθεσης.

«Εκτός του αγγλόφωνου κόσμου και της Δυτικής Ευρώπης, οι σχέσεις μεταξύ της χρήσης των κοινωνικών μέσων και της ευημερίας είναι πιο θετικές και διαφέρουν μεταξύ των πλατφορμών», πρόσθεσαν οι ερευνητές.

The World Happiness Report 2026 said that heavy social media use is linked to declining well-being among young people. Oh and also that Finns are the happiest, again! For the ninth time in a row! Is it the sauna or the universal healthcare?https://t.co/ZaPWXJqF24 — DW News (@dwnews) March 19, 2026

Οι σκανδιναβικές χώρες στην κορυφή

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε από το Κέντρο Ερευνών Ευημερίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με την Gallup και το Δίκτυο Λύσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, ανέφερε δεδομένα από πηγές όπως το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) και την έρευνα του Αμερικανού κοινωνικού ψυχολόγου Jonathan Haidt.

Παρά τη μείωση της ευημερίας των νέων, οι δυτικές χώρες, ιδίως στη Σκανδιναβία, κυριάρχησαν στις συνολικές κατατάξεις ευτυχίας σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Η Φινλανδία κατατάχθηκε ως η πιο ευτυχισμένη χώρα στον κόσμο για ένατη συνεχή χρονιά, ακολουθούμενη από την Ισλανδία, τη Δανία, την Κόστα Ρίκα, τη Σουηδία και τη Νορβηγία.

Οι Κάτω Χώρες και η Ελβετία μπήκαν επίσης στην πρώτη δεκάδα.

Οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής είχαν τις χαμηλότερες βαθμολογίες ευτυχίας.

Το Αφγανιστάν ανέφερε τη χαμηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή, ενώ η Ζιμπάμπουε, το Μαλάουι, η Αίγυπτος, η Υεμένη και ο Λίβανος κατατάχθηκαν επίσης μεταξύ των 10 χωρών με τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Η χρήση των κοινωνικών μέσων από τους νέους αποτελεί ένα αυξανόμενο πρόβλημα για τις κυβερνήσεις, εν μέσω αναφορών που συνδέουν τις πλατφόρμες με τον εκφοβισμό, τη σεξουαλική εκμετάλλευση και την επιδείνωση της ψυχικής υγείας.

Η Αυστραλία εισήγαγε πέρυσι την πρώτη απαγόρευση χρήσης κοινωνικών μέσων στον κόσμο για άτομα κάτω των 16 ετών, ενώ παρόμοιες περιοριστικές ρυθμίσεις βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ινδονησία, τη Γαλλία και την Ελλάδα.