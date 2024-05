Ξεκίνησε ο τελικός της Eurovision 2024 στο Μάλμε της Σουηδίας. Η Ελλάδα διαγωνίζεται με τη Μαρίνα Σάττι και το «Ζάρι» στην 12η θέση. Ωστόσο ο 68ος μουσικός διαγωνισμός πραγματοποιείται σε τεταμένο κλίμα.

Πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που αντιδρούν με τη συμμετοχή του Ισραήλ και τις θηριωδίες που διαπράττονται στη Γάζα. Λίγες ώρες πριν την έναρξη του τελικού ξέσπασε σάλος με την Ισπανία να απειλεί με αποχώρηση την τελευταία στιγμή, την Ιρλανδία να χάνει την τελική πρόβα, η Γαλλία διέκοψε τη δική της για να στείλει μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ η Αλεσάντρα Μέλε δεν θα παρουσιάσει τη βαθμολογία της Νορβηγίας.

Στον σημερινό τελικό (11/5) παραμένουν οι δύο παρουσιάστριες που ήταν και στους δύο ημιτελικούς. Πρόκειται για την κωμικό Πέτρα Μίαντε και την ηθοποιό Μαλίν Άκερμαν. Μάλιστα, η 45χρονη Μαλίν κάτι μας θυμίζει και αυτό γιατί την έχουμε δει σε πολλές ταινίες του Χόλιγουντ.

Πού έχουμε ξαναδεί την Μαλίν Άκερμαν

Η Μαλίν, η οποία γεννήθηκε στη Στοκχόλμη αλλά μεγάλωσε κοντά στους καταρράκτες του Νιαγάρα στο Οντάριο του Καναδά, φημίζεται για πολλές ταινίες του Χόλιγουντ. Η Σουηδο-Καναδή ηθοποιός ασχολήθηκε επίσης με τη μουσική, έχοντας διατελέσει μέλος στο εναλλακτικό ροκ συγκρότημα «The Petalstones» πριν από την ακμάζουσα καριέρα της στην υποκριτική.

Η Μαλίν γεννήθηκε στη Στοκχόλμη της Σουηδίας στις 12 Μαΐου 1978 από μητέρα μοντέλο και πατέρα ασφαλιστικό, ο οποίος μεγάλωσε την ηθοποιό ως Βουδίστρια. Στην ηλικία των 5 ετών η οικογένειά της έκανε το βήμα και μετακόμισε στον Καναδά, αν και μπορεί ακόμα να μιλήσει σουηδικά, βοηθώντας αργότερα στον πρώτο της σουηδικό κινηματογραφικό ρόλο «A Piece of My Heart» το 2019.

Ο πρώτος μεγάλος ρόλος

Η Μαλίν υπέγραψε για σύντομο χρονικό διάστημα στο φημισμένο αμερικανικό πρακτορείο Ford Models, αφού εντοπίστηκε σε ένα τοπικό εμπορικό κέντρο. Είδε το όνομά της στη σκηνή του Χόλιγουντ το 2005, όταν πήρε τον ρόλο της Juna στην τηλεοπτική σειρά του HBO «The Comeback».

Αλλά ο πρώτος της μεγάλος ρόλος ήταν να πρωταγωνιστήσει στην κωμωδία του 2006 «Επτά μέρες φαγούρα» στο πλευρό του Μπεν Στίλερ. Η ταινία εξιστορεί τον μήνα του μέλιτος ενός ζευγαριού στο Μεξικό που καταρρέει καθώς ο χαρακτήρας του Μπεν, Έντι, ερωτεύεται μια άλλη γυναίκα που δεν είναι η Λίλα, η γυναίκα του, την οποία υποδύεται η Μαλίν.

Δύο χρόνια αργότερα, το 2009, η Μαλίν πρωταγωνίστησε στην ταινία με υπερήρωες «Watchmen» ως Silk Spectre II. Η ταινία διαδραματίζεται το 1985 όπου μια ομάδα συνταξιοδοτημένων τιμωρών ερευνά μια συνωμοσία εναντίον τους.

Το 2010, πρωταγωνίστησε στην κωμική σειρά Childrens Hospital, η οποία ολοκληρώθηκε το 2016. Πρωταγωνίστησε σε τέσσερις ταινίες το 2012, συμπεριλαμβανομένης της κωμωδίας Wanderlust και του μιούζικαλ Rock of Ages. Είχε τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεόραση στη μικρής διάρκειας κωμική σειρά Trophy Wife (2013–2014). Πρωταγωνίστησε επίσης στις ταινίες I’ll See You in My Dreams (2015) και στην εμπορική επιτυχία Rampage (2018).

Μουσικός και τραγουδίστρια

Η ταλαντούχα ηθοποιός έχει εργαστεί επίσης ως μουσικός και ήταν η τραγουδίστρια του ροκ συγκροτήματος «The Petalstones» πριν ασχοληθεί με την υποκριτική. Εμφανίστηκε επίσης στο rom-com «The Proposal» το 2009, παίζοντας τη Γκέρτρουντ, την πρώην κοπέλα του Άντριου (Ράιαν Ρέινολντς).

Συμμετείχε επίσης ως guest-star στην κωμική σειρά «How I Met Your Mother» και έπαιξε την Alex Altman στο «Suburgatory» του ABC.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Malin Akerman (@malinakerman)

Έχει παντρευτεί δυο φορές, από το 2007 έως το 2014 με τον ντράμερ των Petalstones, Roberto Zincone, με τον οποίο έχει έναν γιο, και από το 2018 με τον Βρετανό ηθοποιό Τζακ Ντόνελι.