Live o τελικός της Eurovision 2024 – Σφοδρές αντιδράσεις για τη Γάζα – Η Μαρίνα Σάττι ρίχνει την τελευταία της «Ζαριά»

Σε τεταμένο κλίμα πραγματοποιείται απόψε (11/5) ο 68ος τελικός της Eurovision στο Malmö Arena, στη Σουηδία, με συνολικά 25 χώρες να συμμετέχουν στον μουσικό διαγωνισμό, μετά τον αποκλεισμό της Ολλανδίας.

Εν τω μεταξύ, πολλοί είναι οι καλλιτέχνες που αντιδρούν με τη συμμετοχή του Ισραήλ και τον πόλεμο στη Γάζα, όπως και εκατοντάδες κόσμου που βρίσκονται έξω από το κλειστό γήπεδο.

Αν και η Eurovision προωθεί το «no-politica» πρόσημο, έχει σαφώς επηρεαστεί από τον πόλεμο στον παλαιστινιακό θύλακα, καθώς επετράπη στην Eden Golan να διαγωνιστεί κανονικά.

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του τελικού ξέσπασε σάλος με την Ισπανία να απειλεί με αποχώρηση την τελευταία στιγμή, την Ιρλανδία να χάνει την τελική πρόβα, η Γαλλία διέκοψε τη δική της για να στείλει μήνυμα σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, ενώ η Αλεσάντρα Μέλε δεν θα παρουσιάσει τη βαθμολογία της Νορβηγίας.

Σημειώνεται ότι στην παρέλαση σημαιών δεν παρευρέθηκαν οι Ελλάδα, Ιρλανδία και Ελβετία. Η εκπρόσωπος της χώρας μας, Μαρίνα Σάττι, θα τραγουδήσει το «Ζάρι» στην 12η θέση. Για την Κύπρο η Silia Kapsis θα ερμηνεύσει το «Liar» στην 20η θέση.

Δείτε live τον 68ος τελικό της Eurovision

Δείτε live τις εξελίξεις στο in

22:35 Σειρά του Λουξεμβούργου

Η Tali με το τραγούδι «Fighter» εκπροσωπεί στον φετινό διαγωνισμό το Λουξεμβούργο, το οποίο δεν έχει συμμετάσχει στη Eurovision από το 1993

22:30 Σειρά έχει η Γερμανία

Στην τρίτη θέση ο Isaak τραγουδά «Always on the Run» εκπροσωπώντας τη Γερμανία

22:25 Δεύτερh εμφανίζεται η Ουκρανία

Οι alyona alyona και Jerry Heil ερμηνεύουν το «Teresa & Maria»

22:16 Ο διαγωνισμός ξεκινά με τη Σουηδία να εμφανίζεται πρώτη

Η χώρα που φιλοξενεί τον διαγωνισμό τραγουδά πρώτοι, με τους Marcus και Martinus Gunnarsen να ερμηνεύουν το «Unforgettable» και να ξεσηκώνουν την αρένα.

22:10 Οι παρέλαση των καλλιτεχνών με τις σημαίες

Ως είθισται στη Eurovision, όλοι οι διαγωνιζόμενοι που συμμετέχουν στον τελικό ανεβαίνουν στη σκηνή για να παρελάσουν με τη σημαία της χώρας τους.

Απόψε, το Bambie Thug βγήκε τυλιγμένο με την ιρλανδική σημαία και κρατώντας ένα πανό που έγραφε «crown the witch», ενώ αποδοκιμασίες ακούστηκαν όταν η Eden Golan βγήκε στη σκηνή κρατώντας τη σημαία του Ισραήλ.

22:05 Η πριγκίπισσα Βικτόρια της Σουηδίας και διάδοχος του θρόνου, με ένα σύντομο προηχογραφημένο βίντεο ευχήθηκε σε όλους τους διαγωνιζόμενους «καλή τύχη».

22:02 Ο Μπιόρν Σκιφς άνοιξε τον μεγάλο τελικό

Ο τραγουδιστής Μπιόρν Σκιφς άνοιξε τον μεγάλο τελικό. Το 1978 και το 1981 εκπροσώπησε τη Σουηδία με το «Det blir alltid värre framåt natten» και το «Fångad i en dröm» αντίστοιχα.

22:00 Ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός

Ακριβώς στις 22:00 ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός της Eurovision στο Μάλμε της Σουηδίας. Συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες και όχι 26, αφού η Ολλανδία αποκλείστηκε πριν μερικές ώρες.

Οι 19 χώρες έχουν προκριθεί από τους ημιτελικούς, η Σουηδία έχει αυτόματη είσοδο στον τελικό, όπως και οι «Big Five» (Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία).

21:58 Αναλυτικά η σειρά εμφάνισης των χωρών

1. Σουηδία / Marcus & Martinus – Unforgettable

2. Ουκρανία / a. alyona & J. Heil – Teresa & Maria

3. Γερμανία / Isaak – Always on the Run

4. Λουξεμβούργο / Tali – Fighter

5. Ισραήλ / Eden Golan – Hurricane

6. Λιθουανία / Silvester Belt – Luktelk

7. Ισπανία / Nebulossa – Zorra

8. Εσθονία / 5MIINUST x Puuluup – (nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi

9. Ιρλανδία / Bambie Thug – Doomsday Blue

10. Λετονία / Dons – Hollow

11. Ελλάδα / Marina Satti – ZARI

12. Ηνωμένο Βασίλειο / Olly Alexander – Dizzy

13. Νορβηγία / Gåte – Ulveham

14. Ιταλία / Angelina Mango – La noia

15. Σερβία / Teya Dora – Ramonda

16. Φινλανδία / Windows95man – No Rules!

17. Πορτογαλία / Iolanda – Grito

18. Αρμενία / LADANIVA – Jako

19. Κύπρος / Silia Kapsis – Liar

20. Ελβετία / Nemo – The Code

21. Σλοβενία / Raiven – Veronika

22. Κροατία / Baby Lasagna – Rim Tim Tagi Dim

23. Γεωργία / Nutsa Buzaladze – Firefighter

24. Γαλλία / Slimane – Mon amour

25. Αυστρία / Kaleen – We Will Rave

21:50 Οι χώρες που «απειλούν» τη Μαρίνα Σάττι

Το μεγάλο φαβορί σύμφωνα με τα προγνωστικά δεν είναι άλλο από τον Baby Lasagna που εκπροσωπεί την Κροατία με το τραγούδι «Rim Tim Tagi Dim», ένα electro-glam-metal κομμάτι σε ένα εκρηκτικό stage show.

Άλλες χώρες που έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις είναι το Ισραήλ, η Ελβετία με το «Code», στο οποίο ο τραγουδιστής Nemo, ένα non-binary άτομο, περιγράφει το ταξίδι της ταυτότητας του φύλου του, η Ιταλία με το «La Noia» της Angelina Mango και το «Doomsday Blue» της Bambie Thug που εκπροσωπεί την Ιρλανδία.

21:46 Η Ισραηλινή Eden Golan δηλώνει περήφανη για την πατρίδα της

Η Eden Golan εν μέσω διαμαρτυριών για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό, ευχαριστεί τους υποστηρικτές της με μια ανάρτηση στο Instagram ενόψει της αποψινής της εμφάνισης στον τελικό.

«Eίμαι περήφανη για το τραγούδι μας και τη σκληρή δουλειά που έχουμε βάλει σε αυτό. Περήφανη για τη χώρα μου και τους ανθρώπους μου», γράφει.

«Αισθάνομαι την αγάπη και την υποστήριξή σας, από χιλιόμετρα μακριά, τίποτα ή κανείς δεν μπορεί να με διαλύσει», συνεχίζει η τραγουδίστρια στην δημοσίευση της.

Τα σχόλια είναι ανάμεικτα, καθώς διάφοροι φαν της από την πατρίδα της, την υποστηρίζουν ενώ κάποιοι την αποδοκίμασαν.

«Περήφανη για την πατρίδα σου; Ντροπή σου» της έγραψε ένας χρήστης, με το σχόλιο να συγκεντρώνει δεκάδες like.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη EDEN GOLAN (@golaneden)

21:38 Ο Ολλανδός σχολιαστής ξέσπασε on air για τον αποκλεισμό της χώρα του

Ο Joost Klein αποβλήθηκε από τη Eurovision κι o Ολλανδός Cornald Maas ξέσπασε on air για τον αποκλεισμό της χώρα του από τον μουσικό διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα, τηλεοπτικός παρουσιαστής και συγγραφέας ο οποίος είχε αναλάβει τον σχολιασμό του διαγωνισμού για λογαριασμό της Ολλανδίας, είπε τη φράση «γαμώ την EBU» κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους.

🇳🇱 Dutch Eurovision commentator Cornald Maas at an interim press conference with the Dutch delegation: «I would almost say… Fuck the EBU»pic.twitter.com/ayca4QVLRv — wiwibloggs (@wiwibloggs) May 11, 2024

21:30 Ακυρώθηκαν τα θρυλικά πάρτι της Αγγλίας για την προβολή της Eurovision λόγω Ισραήλ

Η Eurovision είναι μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις της χρονιάς για πολλούς LGBTQ+ χώρους σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς το μουσικό γεγονός προσέφερε την ευκαιρία για ένα κεφάτο πάρτι.

Οι εορτασμοί φέτος όμως, δεν θα κατακλύσουν τη χώρα, αφού ακυρώθηκαν αρκετές high – profile εκδηλώσεις σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Τα πάρτι προβολής στο Λονδίνο και το Μπράιτον ματαιώθηκαν, ενώ οι ακτιβιστές στο Μπρίστολ ζήτησαν να γίνουν παρεμβάσεις σε χώρους που συνεχίζουν τις εκδηλώσεις της Eurovision.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21:17 Αποκλείστηκε ο Joost Klein – Η Ολλανδική ανακοίνωση

Ο Ολλανδός καλλιτέχνης αποβλήθηκε από τη Eurovision, μετά από καταγγελία που έγινε από γυναίκα μέλος συνεργείου παραγωγής, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU), η οποία διοργανώνει τη διοργάνωση.

O ολλανδικός ραδιοφωνικός και τηλεοπτικός φορέας AVROTROS εξέδωσε ανακοίνωση για να φωτίσει περαιτέρω τι συνέβη με τον εκπρόσωπο της χώρας.

Σε αυτήν, αναφέρεται ότι προηγήθηκε ένα έντονο περιστατικό με πρόσωπο της παραγωγής, χωρίς ωστόσο να υπάρχει έμπρακτη βία. Όπως τονίζεται στο κείμενο που δημοσιεύθηκε, ο Joost Klein ζήτησε επανειλημμένα να μην τον βιντεοσκοπούν κατά τη διάρκεια των προβών κάτι που δεν έγινε σεβαστό.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκνευριστεί και να κινηθεί απειλητικά προς την γυναίκα της παραγωγής που κρατούσε την κάμερα, χωρίς όμως να την ακουμπήσει. Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση καταδικάζει κάθε μορφή βίας, ωστόσο δεν θεωρεί ότι ο αποκλεισμός ήταν δίκαιη πράξη.

Διαβάστε περισσότερα εδώ

21:15 Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του 68ου τελικού της Eurovision στη Σουηδία

Όλα είναι έτοιμα στο Malmö Arena για τον μεγάλο τελικό, με την ανυπομονησία να χτυπάει «κόκκινο».

Ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς;