Η Μαρίνα Σάττι «γκρέμισε» την σκηνή με το «Ζάρι» – Χειροκροτήματα και χοροί από το κοινό

Η Μαρίνα Σάττι, εμφανίστηκε μόλις στην σκηνή της Eurovision και αποθεώθηκε. Με το που ανέβηκε στην σκηνή ακουγόνταν από παντού χειροκροτήματα, με τους Έλληνες στο κοινό να κυματίζουν περήφανα την ελληνική σημαία και να γίνονται ένα με τον ρυθμό του τραγουδιού «Ζάρι».

Στο σημείο όπου αρχίζει να ραπάρει, το κοινό δεν σταμάτησε να χορεύει και να τραγουδά. Στο φινάλε, όπου η τραγουδίστρια λέει «Ώπα, ώπα, κάτσε» το κοινό «τα έδωσε όλα» καθώς φάνηκε να έχει εξτασιαστεί.

Το χειροκρότημα στο τέλος, ήταν ιδιαιτέρως έντονο, με την Μαρίνα Σάττι, να κλείνει την περφόρμανς της, με ένα πλατύ χαμόγελο στην κάμερα.

Ο επίσημος λογαριασμός της Eurovision, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα απόσπασμα από την σημερινή θρυλική εμφάνιση της ελληνικής συμμετοχής, γράφοντας: «Ώπα, Ώπα, Ώπα Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό groove από τη Μαρίνα Σάττι, και μας έκανε όλους να χορέψουμε – με μαντήλια στο χέρι! 🇬🇷 #Eurovision2024» ενώ πρόσθεσαν και το link όπου μπορεί ο κόσμος να ψηφίσει.

Ακολουθεί ο Όλι Αλεξάντερ, ο οποίος φέτος εκπροσωπεί το Ηνωμένο Βασίλειο.

we will all be voting for Marina Satti to avenge Joost!!#Eurovision2024 #Eurovision pic.twitter.com/xBCJX3ti7u

— sel 🎲 (@chainedtosel) May 11, 2024