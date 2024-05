Ο Γιόουστ Κλάιν αποβλήθηκε από τη Eurovision κι o Ολλανδός Κόρναλντ Μάας ξέσπασε σήμερα (11/5) on air για τον αποκλεισμό της χώρα του από τον μουσικό διαγωνισμό.

Η εν λόγω απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης (EBU) έχει σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, ενώ συνάδελφοι του Γιόουστ Κλάιν που μετέχουν στον διαγωνισμό βάλλουν με διάφορους τρόπους κατά του Ισραήλ λόγω της σφαγής την οποία διαπράττει στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Κόρναλντ Μάας, λοιπόν, τηλεοπτικός παρουσιαστής και συγγραφέας ο οποίος είχε αναλάβει τον σχολιασμό του διαγωνισμού για λογαριασμό της Ολλανδίας, είπε τη φράση «γαμώ την EBU» κατά τη διάρκεια δηλώσεών του σε δημοσιογράφους.

🇳🇱 Dutch Eurovision commentator Cornald Maas at an interim press conference with the Dutch delegation: «I would almost say… Fuck the EBU»pic.twitter.com/ayca4QVLRv

