Την αντίδραση της προέδρου της Κομισιόν (και του ελληνικού ΥΠΕΞ) προκάλεσε το σκέτο «Μακεδονία» που ανέφερε κατά την ορκωμοσία της η νέα πρόεδρος της γείτονας χώρας Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα, το μεσημέρι της Κυριακής 12 Μαΐου.

Η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα Ντάβκοβα προχώρησε σε αυτήν την προκλητική κίνηση παρότι στο κείμενο του όρκου, το οποίο απήγγειλε ο πρόεδρος της απερχόμενης Βουλής Γιόβαν Μίτρεσκι, που είχε κληθεί η νέα πρόεδρος να επαναλάβει, η χώρα αναφερόταν ως «Βόρεια Μακεδονία».

«Προκειμένου η Βόρεια Μακεδονία να συνεχίσει την επιτυχημένη πορεία της προς την ένταξη στην ΕΕ, είναι υψίστης σημασίας η χώρα να συνεχίσει την πορεία των μεταρρυθμίσεων και τον πλήρη σεβασμό των δεσμευτικών συμφωνιών της, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας των Πρεσπών», τονίζει η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν με ανάρτησή της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Χ.

For North Macedonia to continue its successful path on EU accession it is paramount that the country continues on the path of reforms and full respect for its binding agreements, including the Prespa Agreement.

Το αυστηρό μήνυμα της προέδρου της Κομισιόν έρχεται λίγες ώρες μετά την πρώτη της ανάρτηση που συνεχάρη τη Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα που έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας.

Congratulations, Gordana Siljanovska-Davkova, on becoming the first female President of North Macedonia.

Your leadership comes at a crucial time, as your country advances its reforms and continues on its path towards the EU.

I’m looking forward to working with you.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 12, 2024