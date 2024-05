Βίντεο με τις αντιδράσεις των πρώτων ανταποκριτών λίγη ώρα μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη ήρθε στο φως της δημοσιότητας, σχεδόν δύο μήνες μετά το τρομερό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή σε 6 ανθρώπους.

Τα πλάνα τραβήχτηκαν από τις κάμερες που έφεραν επάνω στις στολές τους οι αστυνομικοί της πολιτείας Μέριλαντ, καθώς πλησίαζαν στο σημείο.

«Φίλε, αυτό είναι τρομερό, λες και δεν υπάρχει γέφυρα», ακούγεται να λέει ένα άτομο.

Η γέφυρα κατέρρευσε στον ποταμό Patapsco τα ξημερώματα της 26ης Μαρτίου, σκοτώνοντας έξι άνδρες που εργάζονταν εκείνη την ώρα στην γέφυρα, αφού το τεράστιο πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με το όνομα Dali έχασε την ισχύ του και προσέκρουσε σε έναν από τους πυλώνες στήριξης της γέφυρας.

Το FBI ξεκίνησε τον περασμένο μήνα ποινική έρευνα για την κατάρρευση, η οποία σταμάτησε επίσης την κυκλοφορία στο λιμάνι της Βαλτιμόρης, έναν εμπορικό κόμβο που αντιπροσώπευε το 28% των αμερικανικών εξαγωγών άνθρακα πέρυσι.

Σε βιντεοσκοπημένα αποσπάσματα, ένας ανταποκριτής δήλωσε ότι «έχουμε ακούσει διάφορους αριθμούς. Δεν είμαστε σίγουροι» σχετικά με το πόσοι άνθρωποι βρίσκονταν στο νερό και χρειάζονταν διάσωση μετά το περιστατικό.

Αξιωματικοί που προσπαθούν να εξακριβώσουν τους τραυματισμούς ακούγονται να ρωτούν αν όλοι είναι καλά και, ενώ η απάντηση από το πλήρωμα του πλοίου δεν ακούγεται στο βίντεο, ο ανταποκριτής λέει λίγο αργότερα «μόνο ένα κόψιμο στα δάχτυλα; Εντάξει, χρειάζεστε ιατρική φροντίδα αυτή τη στιγμή;».

Την Τρίτη 7 Μαΐου οι Αρχές της πολιτείας Μέριλαντ ανακοίνωσαν ότι ανασύρθηκε και το τελευταίο θύμα, το οποίο ταυτοποιήθηκε ως ο Χοσέ Μινόρ Λόπεζ, ένας 37χρονος εργάτης από τη Βαλτιμόρη.

«Σήμερα, ανασύρθηκε ο Χοσέ Μινόρ Λόπεζ, έκτο και τελευταίο θύμα που αγνοείτο», ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο δήμαρχος της Βαλτιμόρης Μπράντον Μ. Σκοτ.

Οι εργασίες για το πλήρες εκ νέου άνοιγμα του καναλιού θα συνεχιστούν «ενώ κλείνουμε το κεφάλαιο αυτής της προσπάθειας (ανάσυρσης)», δήλωσε ο Μ. Σκοτ.

My statement on the recovery of the sixth victim of the Key Bridge Collapse. Our hearts and prayers continue to be with the families during this difficult time. pic.twitter.com/o0XJUvZh73

— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) May 8, 2024