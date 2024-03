Νεκροί θεωρούνται έξι αγνοούμενοι, οι οποίοι έπεσαν στο νερό με τα αυτοκίνητά τους, μετά την κατάρρευση της γέφυρας Francis Scott Key στη Βαλτιμόρη.

Ένα ηχητικό ντοκουμέντο έρχεται στη δημοσιότητα από την Αρχή Μεταφορών του Μέριλαντ. Πρόκειται για ένα τηλεφώνημα λίγες στιγμές πριν οι αξιωματούχοι αποφασίσουν να διακόψουν την κυκλοφορία και στις δύο πλευρές της γέφυρας.

Μετά την κλήση, οι αξιωματούχοι της Αστυνομίας Αποστολής και Αντίδρασης της Αρχής Μεταφορών του Μέριλαντ έδρασαν γρήγορα, κλείνοντας τη βόρεια και τη νότια πλευρά της γέφυρας, σύμφωνα με το Sky News.

«Ένας από εσάς να πάει στη βόρεια πλευρά. Σταματήστε όλη την κίνηση στη γέφυρα» αναφέρεται στην αρχή του ηχητικού. «Πλησιάζει ένα πλοίο που έχει χάσει τον έλεγχο πλοήγησης. Οπότε μέχρι να διορθώσουν το πρόβλημα πρέπει να σταματήσουμε την κίνηση στη γέφυρα», αναφέρεται από την πλευρά του κέντρου επικοινωνίας.

LATEST – Maryland Transportation Authority dispatch audio has revealed the panicked moments before and after the Key bridge collapse in Maryland Tuesday.

🔴 Workers are heard scrambling to shut down the bridge as a shipping container lost its steering. pic.twitter.com/3em3Ymabks

— Newsweek (@Newsweek) March 27, 2024