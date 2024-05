Eίναι πραγματικά τόσο κακή η ηλιοθεραπεία; Εδώ είναι η ρεαλιστική απάντηση

Το να ξαπλώνετε στην παραλία ή στην πισίνα προσπαθώντας να αποκτήσετε ένα υπέροχο μαύρισμα μπορεί να είναι μια από τις αγαπημένες σας καλοκαιρινές συνήθειες – αν και πιθανότατα γνωρίζετε ότι ο ήλιος είναι αρκετά επικίνδυνος, ειδικά αν δεν λαμβάνετε τις σωστές προφυλάξεις.

Ενώ το μαύρισμα μπορεί να σας δώσει μια προσωρινή λάμψη, δεν αξίζει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες

Ενώ οι δερματολόγοι συνιστούν προσοχή σχετικά με την παραμονή στον ήλιο, αναγνωρίζουν ότι οι άνθρωποι είναι πιθανό να εξακολουθούν να κάνουν ηλιοθεραπεία. Περίπου τα δύο τρίτα των Αμερικανών δήλωσαν ότι μαύρισαν πέρυσι και πολλοί πιστεύουν λανθασμένα ότι ένα basic tan θα αποτρέψει τα ηλιακά εγκαύματα και ότι το μαύρισμα είναι ασφαλές εφόσον δεν καίγεστε, σύμφωνα με μια νέα έρευνα της Αμερικανικής Ακαδημίας Δερματολογίας.

«Ανεξάρτητα από τα προηγούμενα εγκαύματα από τον ήλιο, το γεγονός ότι η υπεριώδης ακτινοβολία προκαλεί καρκίνο του δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του μελανώματος, οι άνθρωποι φαίνεται ότι θα να κάνουν ηλιοθεραπεία και αυτό το καλοκαίρι», δήλωσε η Dr. Hope Mitchell, πιστοποιημένη δερματολόγος με έδρα το Οχάιο. «Είναι ζωτικής σημασίας να αναγνωρίσουμε αυτούς τους κινδύνους και άλλους που σχετίζονται με την ηλιοθεραπεία».

«Να απολαύσετε το καλοκαίρι με ηρεμία»

Ακόμα και μικρές περίοδοι έκθεσης στον ήλιο και μικροεγκαύματα από τον ήλιο μπορούν να αθροιστούν με την πάροδο του χρόνου και να βλάψουν το δέρμα σας, είπε η ίδια.

Ο καρκίνος του δέρματος είναι ο πιο κοινός καρκίνος που εντοπίζεται στις ΗΠΑ, δήλωσε στην ιστοσελίδα HuffPost η δερματολόγος δρ Elizabeth Hale, ανώτερη αντιπρόεδρος του Ιδρύματος για τον Καρκίνο του Δέρματος.

Εάν ο στόχος σας είναι μια «ηλιοκαμένη λάμψη», η Mitchell προτείνει μια επιλογή μαυρίσματος χωρίς ήλιο, συμπεριλαμβανομένου του μαυρίσματος με σπρέι και των self-tanners. «Αυτά τα προϊόντα προσφέρουν μια τέτοια όψη χωρίς να εκθέτουν το δέρμα σας στην επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία»

Μπορεί να προσβάλει οποιονδήποτε με οποιαδήποτε απόχρωση δέρματος και συχνά εντοπίζεται σε μεταγενέστερα στάδια σε άτομα με σκούρο ή μαύρο δέρμα σύμφωνα με την Αμερικανική Ακαδημία Δερματολογίας.

Ωστόσο, ο καρκίνος του δέρματος μπορεί να αποφευχθεί, δήλωσε η Hale. «Είναι εύκολο να εφαρμόσετε ένα αντηλιακό που σας αρέσει, να παραμείνετε στη σκιά όσο το δυνατόν περισσότερο και να απολαύσετε το καλοκαίρι με ηρεμία».

Καθώς σχεδιάζετε το επόμενο ταξίδι σας στην παραλία, δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε για το πόσο κακή είναι πραγματικά η ηλιοθεραπεία και τον καλύτερο τρόπο για να προστατεύσετε το δέρμα σας καθώς περνάτε χρόνο στην ύπαιθρο.

Πόσο επικίνδυνη είναι η ηλιοθεραπεία;

Η ηλιοθεραπεία μπορεί να ενεργοποιήσει το κέντρο ευχαρίστησης του εγκεφάλου και να προκαλέσει την απελευθέρωση ενδορφινών, γνωστών και ως «ορμονών ευεξίας», εξήγησε η Δρ Carmen Castilla, πιστοποιημένη δερματολόγος στο New York Dermatology Group. «Οι άνθρωποι μπορούν στην πραγματικότητα να εθιστούν στον ήλιο».

Αλλά όταν το δέρμα σας εκτίθεται στον ήλιο, απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία, δήλωσε η Mitchell. Αυτό καταστρέφει το DNA στα κύτταρα του δέρματός σας, γεγονός που επιταχύνει τη διαδικασία γήρανσης, οδηγώντας σε ρυτίδες και αυξάνοντας τον κίνδυνο για καρκίνο του δέρματος.

Η μελανίνη, μια χημική ουσία που παράγει χρωστική ουσία στο δέρμα σας, προστατεύει από τις βλάβες που προκαλεί η υπεριώδης ακτινοβολία, δήλωσε η Castilla. Έτσι, όταν το δέρμα σας μαυρίζει στον ήλιο, είναι στην πραγματικότητα ένα σημάδι ότι το δέρμα προσπαθεί να προστατευτεί από περαιτέρω βλάβες από την υπεριώδη ακτινοβολία.

«Αλλά είναι ένας λανθασμένος αμυντικός μηχανισμός που τελικά θέτει σε κίνδυνο την υγεία του δέρματός σας», δήλωσε ο Mitchell.

«Ενώ το μαύρισμα μπορεί να σας δώσει μια προσωρινή λάμψη, δεν αξίζει τις μακροπρόθεσμες συνέπειες», συμπλήρωσε.

Ο ήλιος δεν είναι η καλύτερη πηγή βιταμίνης D

Τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς ντόρος για τη βιταμίνη D, καθώς πολλοί έχουν έλλειψη βιταμίνης D, όπως δείχνουν οι έρευνες.

Ενώ το φως του ήλιου είναι μια φυσική πηγή βιταμίνης D, οι δερματολόγοι λένε ότι το να περνάτε χρόνο στον ήλιο δεν είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσετε την πρόσληψη της βιταμίνης. Και δεν πρέπει ποτέ να παραλείπετε το αντηλιακό. Η έρευνα δείχνει ότι η χρήση αντηλιακού πιθανότατα δεν επηρεάζει την παραγωγή βιταμίνης D.

Οι δερματολόγοι προτείνουν τη χρήση self-tanners

Εάν ο στόχος σας είναι μια «ηλιοκαμένη λάμψη», η Mitchell προτείνει μια επιλογή μαυρίσματος χωρίς ήλιο, συμπεριλαμβανομένου του μαυρίσματος με σπρέι και των self-tanners. «Αυτά τα προϊόντα προσφέρουν μια τέτοια όψη χωρίς να εκθέτουν το δέρμα σας στην επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία», δήλωσε.

Αναζητήστε προϊόντα που «δίνουν προτεραιότητα στην υγεία του δέρματος, αφού το ενυδατωμένο, λείο δέρμα θα δείχνει καλύτερο», δήλωσε η Hale. Προτείνει προϊόντα που περιέχουν φυσικά έλαια και υαλουρονικό οξύ.

Αλλά αν πρόκειται να κάνετε ηλιοθεραπεία, να τι πρέπει να κάνετε

«Όταν πρόκειται να χαλαρώσετε δίπλα στην πισίνα ή να απολαύσετε λίγη επιπλέον λιακάδα σε εξωτερικούς χώρους, το θέμα είναι η ισορροπία και η προστασία», δήλωσε η Mitchell.

Αυτό ξεκινά με το να φοράτε μια γενναιόδωρη ποσότητα αντηλιακού με SPF 30 ή υψηλότερο, είπε. Αναζητήστε αντηλιακά που προσφέρουν «ευρεία» προστασία, που σημαίνει ότι προστατεύουν τόσο από τις ακτίνες UVA όσο και από τις ακτίνες UVB, πρόσθεσε η Hale.

Μην ξεχνάτε να αλείφετε με αντηλιακό τις κορυφές των αυτιών σας, το πίσω μέρος του λαιμού σας, τις πατούσες των ποδιών σας ή οποιαδήποτε άλλη περιοχή είναι εκτεθειμένη στον ήλιο, δήλωσε η Castilla.

«Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το να περπατάτε με καμένα από τον ήλιο πόδια».

Επαναλάβετε την εφαρμογή του αντηλιακού τουλάχιστον κάθε δύο ώρες ή πιο συχνά αν κολυμπάτε, ιδρώνετε ή στεγνώνετε το δέρμα σας με πετσέτα, είπε η Mitchell.

Μαζί με το αντηλιακό, κάντε διαλείμματα στη σκιά και φορέστε καπέλο και γυαλιά ηλίου, είπε η Hale. Και πίνετε άφθονο νερό.

*Με πληροφορίες από: Huffpost.com | Kεντρική φωτογραφία θέματος: © 2017 – Sony Pictures Classics | Call Me By Your Name