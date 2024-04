Τι είναι η «ενοχή του ήλιου»; Γιατί αισθανόμαστε ντροπή τις ημέρες με καλό καιρό

Ίσως έχετε επιλέξει να συμμετάσχετε στις δύο πρόσφατα viral τάσεις «τεμπελιάσματος»: το «bed rotting», μια αόριστη κατάσταση νωθρότητας οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, ή το «hurkle-durkling», να αράζετε το πρωί, ενώ θα έπρεπε να εκμεταλλευτείτε τη μέρα.

Η λύπη που αισθάνεστε όταν αγνοείτε μια όμορφη μέρα για χάρη περισσότερου ύπνου υποδηλώνει ότι έχετε προσβληθεί από το σύνδρομο «ενοχή για τον ήλιο» ή «ενοχή για την ηλιοφάνεια» – και με βάση τον αριθμό των προβολών που έχει συγκεντρώσει ο όρος στο TikTok (sunshine guilt) φαίνεται ότι είναι αρκετά διαδεδομένος.

Η Dr. Nadia Teymoorian, ψυχολόγος από το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Moment of Clarity, εξήγησε στο Bustle ότι η «ενοχή του ήλιου» είναι το αίσθημα τύψεων που νιώθει κάποιος όταν μένει μέσα σε μια ωραία μέρα, και το συναίσθημα μπορεί να ενταθεί αν το άτομο υποθέσει ότι όλοι οι άλλοι είναι έξω και απολαμβάνουν τη ζωή τους.

Ο χρήστης @thereneereina δημοσίευσε ένα βίντεο που εξηγεί το φαινόμενο νωρίτερα αυτό το μήνα, το οποίο είχε συγκεντρώσει 230.900 προβολές μέχρι και πριν λίγε μέρες.

«Είναι μια ασυνήθιστα όμορφη μέρα έξω, αλλά είμαι κουρασμένη», είπε. «Οπότε τώρα νιώθω αυτή την πίεση να βγω έξω και να πάω μια βόλτα και να απολαύσω τον καιρό όσο διαρκεί».

Και συνέχισε: «Πλέον δεν μπορώ να διασκεδάσω μέσα στο σπίτι, γιατί όλη την ώρα σκέφτομαι ότι θα έπρεπε να είμαι έξω. Οπότε ουσιαστικά η μέρα μου έχει καταστραφεί».

Σχεδόν όλοι στα σχόλια παραδέχτηκαν ότι αισθάνονται επίσης ενοχή για τον ήλιο. «Ναι, ο ήλιος με… παρενοχλεί, με αποκαλεί τεμπέλη, ο ήλιος είναι κακός σήμερα», σχολίασε ένα άτομο.

«Το σκέφτομαι αυτό κάθε φορά που αράζω στον καναπέ μου και ο ήλιος λάμπει από τα παράθυρα», είπε ένας άλλος.

Αυτού του είδους οι ενοχές τείνουν να συμβαδίζουν με το φόβο ότι χάνεις κάτι (το γνωστό FOMO, Fear of Missing Out) ή ότι νιώθεις ότι κάνεις κάτι λάθος.

«Κάποιες κοινές αιτίες για αυτό το είδος ενοχής σχετίζονται με τα κοινωνικά πρότυπα ή τις αξίες και το αίσθημα ότι δεν τα τηρούμε», δήλωσε στο Bustle ο Kevin Belcastro, LMFT, θεραπευτής του Mental Health Center of San Diego. «Υπάρχουν αρνητικά πρότυπα που σχετίζονται με τη χαλάρωση μέσα στο σπίτι ή με το να μην εκμεταλλευόμαστε τον «καλό» καιρό».

Ενώ η ηλιοφάνεια και η κοινωνικοποίηση μπορεί να μας κάνουν καλό, διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ατομικές ανάγκες, οπότε αν το να μένουμε μέσα και βλέπουμε ριάλιτι είναι αυτό που χρειαζόμαστε εκείνη τη στιγμή –οπότε δεν πειράζει.

Ας χαλαρώσουμε λίγο με τα χαζά τρενταρίσματα στο TikTok.

