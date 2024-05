Josephine: «Θα ήθελα κάποια στιγμή να είμαι στα Mad Video Music Awards δίπλα στον Σάκη Ρουβά»

Η Τζέσσικα-Ζόζεφιν Βέντελ, η αγαπημένη Josephine, έγινε γνωστή από την συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, με το τραγούδι «Dancing Night» το 2014.

Έχει λάβει μέρος επίσης στο show Your Face Sounds Familiar ξεδιπλώνοντας το ταλέντο της. Τον Δεκέμβριο του 2020 αναδείχθηκε νικήτρια του διαγωνισμού Just the 2 Of Us ως ντουέτο με τον Νάσο Παπαργυρόπουλο.

Ανήκει στο δυναμικό της Panik Records.

Έγινε γνωστή από την συμμετοχή της στον ελληνικό τελικό της Eurovision, με το τραγούδι «Dancing Night» το 2014

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη JOSEPHINE (@josephinewendel)

Για άλλη μια χρονιά τα Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ είναι έτοιμα να λάμψουν με τις φοβερές τους εμφανίσεις καθώς και με πολλές εκπλήξεις που μας ετοιμάζουν και φέτος στις 19 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Παλαιού Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Κλείσε τώρα τη θέση σου και ζήσε από κοντά τη μοναδική Mad Video Music Awards 2024 από την ΔΕΗ εμπειρία! Η προπώληση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει!

www.videomusicawards.gr

Εμείς βρεθήκαμε στα backstage για το trailer των Mad VMA και ρωτήσαμε τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες ποιο είναι το αγαπημένο τους act και τι άλλο θα ήθελαν να δουν!

Τι μας είπε η Josephine;

Ποιο είναι το αγαπημένο σου act ever;

Το αγαπημένο μου είναι της Πάολα με τους Stavento, το «Πηδάω τα κύματα».





Ποιον ξένο καλλιτέχνη θα ήθελες να δεις στη σκηνή των Mad VMA;

Τον Harry Styles!

Ποιο τραγούδι των Mad VMA θα ήθελες να έχεις ερμηνεύσει εσύ αλλά σε πρόλαβε άλλος;

Η αλήθεια είναι πως ότι ήθελα το έχω κάνει!

Αν ήσουν τραγούδι των VMA, ποιο θα ήσουν;

Το «Είσαι μια θεά» με την Αναστασία

Ποιο μουσικό πάντρεμα θα ήθελες να δεις στα επόμενα Mad VMA;

Θα ήθελα να με δω με τον Σάκη Ρουβά!

Θέλω τώρα να μου πεις ένα απρόοπτο που συνέβη στα backstage και κανείς δεν έμαθε ποτέ;

Κάτι που δεν ξέρει κανείς είναι πως πέρσι προτού βγω να τραγουδήσω είχα παραγγείλει σουβλάκια, γύρους, πεϊνιρλί… βγήκα στη σκηνή όμως και τις έκαψε τις θερμίδες!