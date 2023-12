Το Last Christmas των Wham! κατέκτησε τα charts της Βρετανίας 39 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

Οι Wham! κέρδισαν επιτέλους ένα χριστουγεννιάτικο Νο 1 στα charts για το Last Christmas, 39 χρόνια από τότε που το τραγούδι δεν κατάφερε να κατακτήσει την εορταστική πρωτιά λόγω του Do They Know It’s Christmas? των Band Aid.

Το Last Christmas είναι πλέον το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι όλων των εποχών στο Ηνωμένο Βασίλειο, με συνολικό αριθμό – κατά τη διάρκεια της συνολικής διαδρομής του – 5,34 εκατομμυρίων μονάδων στο chart, σύμφωνα με την Official Charts Company.

«Ο George θα ήταν εκτός εαυτού [που] μετά από όλα αυτά τα χρόνια, [έχουμε] επιτέλους φτάσει στο Νο 1 των Χριστουγέννων»

Με τον πόνο και την οξύτητα του τραγουδιού να παραμένουν αμείωτα χάρη στην ερμηνεία του αείμνηστου George Michael, το τραγούδι παίχτηκε 13,3 εκατομμύρια φορές αυτή την εβδομάδα ενώ κυκλοφόρησαν και ειδικές εκδόσεις βινυλίου και CD.

«Αποστολή εξετελέσθη!»

Ο Andrew Ridgeley των Wham! δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο George θα ήταν εκτός εαυτού [που] μετά από όλα αυτά τα χρόνια, [έχουμε] επιτέλους φτάσει στο Νο 1 των Χριστουγέννων. Ο Yog [George] είπε ότι έγραψε το Last Christmas με την πρόθεση να δημιουργήσει ένα χριστουγεννιάτικο Νο 1. «Αποστολή εξετελέσθη!».

«Ήταν μια τεράστια απογοήτευση και για τους δυο μας όταν δεν έφτασε στο Νο 1 [το 1984], επειδή, κατά τη γνώμη μας, ήταν καταπληκτικό(…)τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι έχει γίνει μέρος των Χριστουγέννων για πολλούς ανθρώπους».

Με τη χρήση της μεθόδου «chart sales» που συνδυάζει τις πραγματικές πωλήσεις κατά τη διάρκεια των ετών με τις μεταδόσεις, το Last Christmas είναι το τρίτο μεγαλύτερο τραγούδι στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου, με το Shape of You του Ed Sheeran στην κορυφή και το Band Aid στη δεύτερη θέση.

*Mε πληροφορίες από Guardian