Ο Andrew Ridgeley των Wham! θυμάται τι ένοιωσε όταν άκουσε το «Last Christmas» για πρώτη φορά

Το «Last Christmas» έγινε αμέσως κλασικό – και ο Andrew Ridgeley το ήξερε από την πρώτη στιγμή. «Απόλυτα συγκλονιστικό» θα αναφωνήσει όταν το ακούσει για πρώτη φορά.

Ο 60χρονος μουσικός παρευρέθηκε στην τελετή εισαγωγής στο Rock & Roll Hall of Fame του 2023, όπου απέτισε φόρο τιμής στο δίδυμο του στο συγκρότημα Wham! και παιδικό του φίλο George Michael, ο οποίος τιμήθηκε μετά θάνατον.

Πριν ανέβει στη σκηνή, αναλογίστηκε τη διαρκή δημοτικότητα της εορταστικής επιτυχίας, την οποία έγραψε και έκανε την παραγωγή ο Michael, ο οποίος πέθανε ξαφνικά την ημέρα των Χριστουγέννων του 2016 σε ηλικία 53 ετών.

Ένα κλασικό, χριστουγεννιάτικο τραγούδι

Όταν ρωτήθηκε για τη διαρκή κληρονομιά του «Last Christmas», ο Ridgeley είπε ότι «δεν αποτελεί έκπληξη πραγματικά. Από την πρώτη φορά που το άκουσα αντιλήφθηκα πόσο απολύτως συγκλονιστικό ήταν. Ακουγόταν σαν ένα κλασικό, χριστουγεννιάτικο τραγούδι που μιλούσε σε όλο τον κόσμο».

«Είναι το απόσταγμα των Χριστουγέννων, αν με ρωτάτε. Είναι η ουσία των Χριστουγέννων» πρόσθεσε.

«Και έτσι, ο διαρκής χαρακτήρας του, ο πολυετής χαρακτήρας του δεν αποτελεί πραγματικά έκπληξη» συνεχίζει. «Είναι ένα θαυμάσιο προνόμιο που έχει απονεμηθεί στους Wham!, να έχουμε ένα από τα κλασικά, χριστουγεννιάτικα τραγούδια όλων των εποχών».

Ο Ridgeley είπε επίσης ότι η μεταθανάτια ένταξη του Michael στο Rock & Roll of Fame – η οποία περιελάμβανε μια συναισθηματική ερμηνεία του τραγουδιού του Michael, «One More Try», από την Carrie Underwood, «σημαίνει πολλά».

«Παρήγαγε φανταστικό υλικό. Ήταν ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης» λέει για τον εκλιπόντα ερμηνευτή. «Και αυτή η τιμή του αρμόζει».

Οι πιο αγνές στιγμές

Και ενώ το «Last Christmas» είναι το πιο δημοφιλές κομμάτι του Ridgeley και του Michael, η αγαπημένη ανάμνηση του κιθαρίστα των Wham! δεν συνδέεται με αυτό – ή με οποιοδήποτε άλλο κομμάτι για την ακρίβεια.

«Νομίζω ότι είναι η ζωντανή δουλειά ή μάλλον η ζωντανή δουλειά των σόου. Οι συναυλίες που κάναμε» λέει.

«Ήταν υπέροχες μέρες και ήταν πολύ διασκεδαστικό, και γι’ αυτό φτιάχνεις μια μπάντα» λέει. «Φτιάχνεις μια μπάντα για να γράφεις τραγούδια και να τα παίζεις. Αυτές ήταν οι πιο έντονα αγνές στιγμές, πραγματικά».

Ο Ridgeley και ο Michael (κατά κόσμον Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου) δημιούργησαν το βρετανικό ποπ ντουέτο το 1981 και συνέχισαν να κυκλοφορούν επιτυχίες όπως τα «Wake Me Up Before You Go-Go», «Everything She Wants» και «Careless Whisper».

Το τέλος των Wham! – και η αρχή της σόλο καριέρας του Michael – ήρθε το 1986, όταν το ντουέτο αποχαιρέτησε με μια θρυλική πλέον αποχαιρετιστήρια συναυλία στο Λονδίνο που προσέλκυσε κοινό 72.000 θαυμαστών.

Συνέχισαν παίζοντας Scrabble

Τον Ιούλιο του 2023 – δεκαετίες μετά την τελευταία εμφάνιση των Wham! – το Netflix κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο WHAM! για την αλματώδη άνοδο και το επικό τέλος του ντουέτου. Πριν από την κυκλοφορία του, ο Ridgeley μίλησε αποκλειστικά στο PEOPLE για την τελευταία φορά που είδε τον συμπαίκτη του στο συγκρότημα Wham! πριν από τον απροσδόκητο θάνατό του.

Ο μουσικός είπε ότι οι παιδικοί φίλοι συναντιόντουσαν συχνά «πάνω από το Scrabble» και ο Michael «ήταν μεγάλος οπαδός του επιτραπέζιου παιχνιδιού, παίζαμε τακτικά παιχνίδια»

«Με είχε νικήσει την προηγούμενη εβδομάδα και εγώ ζητούσα την εκδίκησή μου», συνέχισε. «Μας πήγε ακριβώς πίσω στην ουσία της σχολικής μας φιλίας και του one-upmanship. Ήταν ένα παιχνίδι που τον διέγειρε, αλλά και εμένα».

«Αυτό έγινε λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του» πρόσθεσε ο Ridgeley.

*Με στοιχεία από people.com