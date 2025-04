Έκρηξη φυσικού αερίου σημειώθηκε στην Βρετανία και συγκεκριμένα σε ένα ακίνητο στο Worksop του Νοτινχαμσάιρ, ενώ σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί σπίτια και ο δρόμος στην περιοχή καλύφθηκε από συντρίμμια.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστυνομία του Νοτινχαμσάιρ δήλωσε ότι βρίσκεται στον τόπο ενός «επείγοντος περιστατικού» και κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την John Street.

We are currently at the scene of an emergency incident in John Street, Worksop.

Please avoid the area until further notice. Further updates to follow.

Thank you pic.twitter.com/GawBYi7wxr

— Nottinghamshire Police (@nottspolice) April 12, 2025