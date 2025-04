Τεράστια πυρκαγιά έπειτα από έκρηξη αγωγού φυσικού αερίου - Δεκάδες τραυματίες

Τουλάχιστον 63 άνθρωποι στη Μαλαισία μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της χώρας έπειτα από μεγάλη έκρηξη σε αγωγό φυσικού αερίου που διαχειρίζεται η κρατική ενεργειακή εταιρεία Petronas, σύμφωνα με τις αρχές.

Η φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (1/4) στην πόλη Puchong, στην πολιτεία Selangor, στα προάστια της πρωτεύουσας Κουάλα Λουμπούρ. Σύμφωνα με τις αρχές, όσοι μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία υπέστησαν εγκαύματα ή άλλους τραυματισμούς και παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.

Ο αγωγός έχει απομονωθεί, ανέφερε η Petronas σε ανακοίνωσή της. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η εταιρεία έκλεισε τη βαλβίδα του αγωγού, ο οποίος έχει μήκος 500 μέτρων, ενώ 49 σπίτια στην περιοχή υπέστησαν ζημιές.

Η φωτιά σχημάτισε έναν πύρινο πύργο στον ορίζοντα και έναν μεγάλο μαύρο σύννεφο καπνού, σύμφωνα με τις πρώτες εικόνες που μετέδωσαν ειδησεογραφικά μέσα και βίντεο που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ανταποκριτής του Reuters ανέφερε πως η ένταση της πυρκαγιάς έχει μειωθεί αισθητά, ωστόσο ακόμη είναι ορατή η φλόγα και ο πυκνός καπνός.

Δείτε βίντεο:

200 houses have been damaged after a gas pipeline explosion and fire in Putra Heights in Malaysia. The Selangor Fire and Rescue Department reported that the heat and flames also affected a 112 people were impacted, with 63 requiring hospitalization. pic.twitter.com/eFPO4gTpbF

— Antonio 🇨🇱 🇺🇲🇬🇧 🇦🇷🇨🇦🇬🇸 (@AlfidioValera) April 1, 2025