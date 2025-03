Ένα διώροφο κτίριο κατέρρευσε στη Ρώμη μετά από έκρηξη, όταν γύρω στις 8:30 σήμερα το πρωί, Κυριακή 23 Μαρτίου, μια έκρηξη ξύπνησε τη γειτονιά Monteverde στη Ρώμη.

Το κτίριο βρίσκεται μεταξύ της Via Vitellia και της Via Pio Foà, στην περιοχή Gianicolense. Η έκρηξη και η επακόλουθη κατάρρευση προκλήθηκαν πιθανότατα από διαρροή αερίου, ίσως από φιάλη.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί, πυροσβέστες και 118 υγειονομικοί υπάλληλοι. Όσοι βρίσκονται εκεί σκάβουν μέσα στα χαλάσματα για να αναζητήσουν τους αγνοούμενους, την ώρα που υπάρχουν φόβοι για θύματα. Η περιοχή έχει αποκλειστεί για να μπορέσουν να διεξαχθούν με ασφάλεια οι επιχειρήσεις διάσωσης, το ηλεκτρικό ρεύμα έχει διακοπεί και τα γύρω κτίρια έχουν εκκενωθεί, σύμφωνα με το romatoday.

❌#Roma, esplosione e crollo intorno alle 9 di un’abitazione di due piani in zona Monteverde: i #vigilidelfuoco hanno estratto dalle macerie un uomo in vita. Prosegue la ricerca per escludere la presenza di altre persone coinvolte [#23marzo 10:00] pic.twitter.com/mCLS0gvzQF

— Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) March 23, 2025