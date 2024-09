Η επιρροή της μουσικής στην πολιτική: Μπορεί το πανκ, η φολκ ή η ραπ να αλλάξουν τον κόσμο;

Όποιο και αν είναι το μέσο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Φανταστείτε το, είστε στο λύκειο και ένας φίλος σας φτιάχνει ένα mixtape σε κασέτα: αυτό που ακούτε σας κάνει να βλέπετε τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο.

«Σας έχουν ανοίξει τα μάτια για αυτή ή εκείνη την αδικία, ετούτη ή την άλλη την πράξη αντίστασης, και βιώνετε τη μουσική με ένα συναίσθημα που δεν είχατε ποτέ πριν» γράφει ο Sergio C. Fanjul στην El Pais και συνεχίζει:

«Ο κόσμος είναι λάθος, μπορούμε να τον διορθώσουμε, πρέπει να προσπαθήσουμε. Η πολιτική σας κοσμοθεωρία δεν θα είναι ποτέ ξανά η ίδια, και αυτή η μουσική ανακάλυψη μπορεί να καθορίσει τις απόψεις σας (και την ψήφο σας) σε όλη σας τη ζωή. Αυτή είναι η δύναμη της μουσικής να επηρεάζει τη διαμόρφωση της ιδεολογικής ταυτότητας των ανθρώπων. Δεν πρέπει να την αγνοήσουμε».

Ο ίδιος το ονόμασε rebel rock

Ο Joe Strummer (1952-2002), frontman των The Clash, συνεργάστηκε στην πολιτικοποίηση του πανκ κινήματος -του τόσο μηδενιστικού στις αντιλήψεις του- και η δέσμευσή του αντανακλάται στους στίχους όλων των μουσικών του εγχειρημάτων, όπως αναλύεται στο πρόσφατο δοκίμιο The Punk Rock Politics of Joe Strummer: Radicalism, Resistance and Rebellion, του Gregor Gall.

Ο αντιφασισμός, ο αντιρατσισμός, ο αντιιμπεριαλισμός, η κριτική στην ανισότητα και η υπεράσπιση των καταπιεσμένων ήταν μερικά από τα θέματα που ο Βρετανός καλλιτέχνης πραγματευόταν στους στίχους του, μερικά από τα οποία όχι μόνο έμειναν στην ιστορία του ροκ εν ρολ αλλά άγγιξαν βαθιά τη συνείδηση των οπαδών τους. Ο ίδιος το ονόμασε rebel rock.

«Αφού περάσει όλη τη μέρα σε μια σκατένια δουλειά, όταν κάποιος σταματά και ακούει Μπαχ ή παίζει ντέφι ή βάζει την κιθάρα του σε ένα γκαράζ με φίλους, αυτή η πράξη είναι από μόνη της πολιτική»

Μπορεί η μουσική να αλλάξει τον κόσμο;

«Όταν το ερώτημα τίθεται με ωμό τρόπο, σχεδόν υπονοείται ότι η μουσική -ως μια μη ανθρώπινη δύναμη εξωτερική προς την ανθρωπότητα- έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τους ανθρώπους στην κλίμακα της ίδιας της ανθρωπότητας», γράφει ο Gall.

Αν ρωτήσει κανείς, με πιο αποχρωματισμένο τρόπο, αν η μουσική μπορεί απλώς να συμβάλει στην κοινωνικοπολιτική αλλαγή, η απάντηση είναι ότι η μουσική «μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι βλέπουν τον κόσμο, δηλαδή τις κοσμοθεωρίες και τις προοπτικές τους, παρά τον ίδιο τον κόσμο.

»Έτσι, η μουσική μπορεί να βοηθήσει στην ενημέρωση, αλλάζοντας ενδεχομένως τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και ενεργούν με υποκειμενικό τρόπο», προσθέτει ο συγγραφέας.

Η ραπ ήταν «το CNN των γειτονιών»

«Το μόνο που θέλουμε να πετύχουμε είναι μια ατμόσφαιρα όπου μπορούν να συμβούν πράγματα», δήλωσε ο Joe Strummer σε συνέντευξή του στο Melody Maker το 1978.

Παρόλο που το punk μπορεί να θεωρείται η πεμπτουσία του μαχητικού στυλ, δεν είναι ο μόνος διακεκριμένος σπόρος αυτής της «ατμόσφαιρας». Η φολκ μουσική του Woody Guthrie, του Bob Dylan και του Billy Bragg είχε μια ισχυρή πολιτική συνιστώσα που προέβλεπε εποχές αλλαγής (και, παρεμπιπτόντως, ενέπνευσε τον Strummer).

Το ίδιο και το χιπ χοπ, ειδικά στις απαρχές του (όχι τόσο τώρα, αφού έχει γίνει το παγκόσμιο και εμπορικό είδος της εποχής μας).

Τότε, ο Chuck D, μέλος των Public Enemy, έλεγε ότι η ραπ ήταν «το CNN των γειτονιών» και εξέφραζε τις απόψεις του ανελέητα και εύγλωττα κατά της αστυνομικής εξουσίας και των καταχρήσεων. Η ρέγκε του Bob Marley, που καλούσε σε ενότητα ενάντια στην αποικιοκρατία και την καταπίεση, έπαιξε επίσης το ρόλο της στη δημιουργία της ατμόσφαιρας. Το πολιτικό τρυπώνει εδώ κι εκεί, από το κλασικό ροκ, όπως σε ορισμένα τμήματα του Bruce Springsteen, μέχρι την techno, όπως στην περίπτωση της σημαδιακής κολεκτίβας Underground Resistance, περνώντας μέσα από τα μεξικάνικα corridos ή το mestizaje.

«Η μουσική είναι η καλλιτεχνική μορφή που έχει την πιο μετασχηματιστική ώθηση σε συναισθηματικό επίπεδο. Επομένως, περιέχει ένα πολύ έντονο πολιτικό στοιχείο»

Οι νέοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές μουσικής

«Το πανκ ροκ, το χιπ χοπ και η ρέγκε έχουν μια παιχνιδιάρικη-εκφραστική πλευρά και μια πολιτική-ακτιβιστική πλευρά. Υπάρχουν νέοι για τους οποίους η επίδραση της μουσικής παραμένει στην πρώτη κατηγορία και άλλοι που κινούνται προς τη δεύτερη.

»Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μουσική είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αρκεί», εξηγεί ο Carles Feixa, καθηγητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra (UPF). Παρόλο που η μουσική μπορεί να ενθαρρύνει την πολιτικοποίηση, για να αναπτυχθεί και να διατηρηθεί, πρέπει να παρέμβουν άλλες περιπτώσεις: κοινωνικά κινήματα, πολιτικοί παράγοντες της βάσης ή περίοδοι διαμαρτυρίας.

Επιπλέον, «το τραγούδι και ο χορός αποτελούσαν ανέκαθεν κεντρική μορφή έκφρασης στα κοινωνικά κινήματα», προσθέτει ο Feixa, από το κλασικό εργατικό κίνημα, μέχρι την alter-globalization και το #MeToo μέσω του φεμινισμού και του περιβαλλοντισμού. «Δεδομένου ότι η νεολαία είναι η περίοδος όπου διαμορφώνεται το μουσικό γούστο και οι νέοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές μουσικής, αυτό γίνεται μέσο ιδεολογικής διάχυσης και, επομένως, πολιτικοποίησης», λέει η ανθρωπολόγος.

Συναισθηματικός μετασχηματισμός

«Η μουσική είναι η καλλιτεχνική μορφή που έχει την πιο μετασχηματιστική ώθηση σε συναισθηματικό επίπεδο. Επομένως, περιέχει ένα πολύ έντονο πολιτικό στοιχείο. Κάθε έργο τέχνης είναι στην πραγματικότητα μια κοινωνική συμπεριφορά και, ως τέτοια, στοχεύει στη δημιουργία μιας κοινότητας γύρω από αυτό», λέει ο φιλόσοφος Alberto Santamaría.

Ο Joe Strummer και άλλοι, σύμφωνα με τον Santamaría, ανακάλυπταν αυτό το διάνυσμα. Αναφέρεται επίσης στον Ισπανό τραγουδιστή Paco Ibáñez, για παράδειγμα, ο οποίος «έθεσε μπροστά μας την πολιτική δύναμη των ποιητών της Χρυσής Εποχής. Είναι σαφές ότι στη δεκαετία του ’80, με τη μεγαλύτερη διάδοση της μουσικής, η πολιτική κατέλαβε άλλες θέσεις μέσα σε αυτή τη μουσική».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Gall, το ένα τέταρτο των οπαδών του Joe Strummer που ερωτήθηκαν θεωρεί την επιρροή του στις πολιτικές τους θέσεις «βαθιά και συνεχή».

Για άλλους από τους οπαδούς του, η μουσική ήταν πάντα πιο σημαντική από την πολιτική. Παρ’ όλα αυτά, ο δοκιμιογράφος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Strummer υπήρξε ο σημαντικότερος αριστερός πολιτικοποιημένος μουσικός στη δυτική κουλτούρα από τα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Τα τραγούδια είναι καλύτερα από τα επιχειρήματα

Εκτός από τα μηνύματα που μπορεί να περιλαμβάνουν οι στίχοι, η μουσική προσφέρει επίσης έναν χώρο συνάντησης, κοινωνικότητας, ταύτισης και αλληλεγγύης με ομοϊδεάτες.

Ήταν σύνηθες για τους νέους να χτίζουν το κοινωνικό τους περιβάλλον με τη μορφή συμμοριών ή αστικών φυλών, όπου η μουσική αποτελούσε πάντα ένα κεντρικό στοιχείο που, εκτός από συναισθηματική διέξοδο, παρέχει και ιδεολογική έκφραση. Και πέρα από αυτούς τους χώρους, η πολιτική μπορεί να χωρέσει και με άλλους τρόπους.

«Αφού περάσει όλη τη μέρα σε μια σκατένια δουλειά, όταν κάποιος σταματά και ακούει Μπαχ ή παίζει ντέφι ή βάζει την κιθάρα του σε ένα γκαράζ με φίλους, αυτή η πράξη είναι από μόνη της πολιτική», παρατηρεί ο Santamaría.

Η μουσική είναι μια άμεση οδός προς την καρδιά για να μεταφέρει πολιτικά πάθη

Το γεγονός της μη επιδίωξης της τελειότητας στην εκτέλεση της μουσικής, η χρήση των περίφημων τριών συγχορδιών, η διαφυγή από την εμπορευματοποίηση, μπορούν να εκληφθούν ως πολιτική στάση. «Το να παίζεις άσχημα, τη λάθος στιγμή, χωρίς να το ξέρεις, είναι μια άλλη μορφή πολιτικής», λέει ο δοκιμιογράφος.

Το ίδιο και ο τρόπος παραγωγής της μουσικής, όπως σε μαχητικές, αυτοδιαχειριζόμενες, ανεξάρτητες δισκογραφικές εταιρείες. Μια κανονική περίπτωση είναι αυτή της αμερικανικής δισκογραφικής εταιρείας Dischord Records, την οποία διευθύνει ο Ian MacKaye, μέλος κλασικών hardcore συγκροτημάτων όπως οι Minor Threat και οι Fugazi.

Η μουσική συνεχίζει να είναι μια άμεση οδός προς την καρδιά για να μεταφέρει πολιτικά πάθη. «Η μουσική είναι, όπως λέω, το όχημα που επιτρέπει σε έναν λαό να σκέφτεται. Χωρίς τα τραγούδια, η πολιτική θα ήταν κάτι εντελώς ξένο προς τον λαό, μια ενασχόληση τεχνοκρατών και επαγγελματιών», καταλήγει ο Ισπανός φιλόσοφος Fernández Liria.

*Με στοιχεία από elpais.com | Αρχική Φωτό: Joe Strummer / Wikimedia Commons