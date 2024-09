Η οργασμική ποπ των 80s στην Αγγλία που έσπασε όλα τα queer ταμπού

Καθώς μια νέα έκθεση γιορτάζει την τέχνη και την επιρροή του Χόλι Τζόνσον, ο ίδιος διηγείται την κρυφή ιστορία του.

Είναι αδιαμφισβήτητο, ποπ γεγονός ότι τέσσερα από τα 10 κορυφαία μπεστ σέλερ που έγιναν ποτέ στη Βρετανία γράφτηκαν και ερμηνεύτηκαν από ομοφυλόφιλους άνδρες: George Michael (στο Νο 9 με το Last Christmas των Wham), Freddie Mercury (Νο 3 με το Bohemian Rhapsody των Queen), Elton John (Νο 1 με το Candle in the Wind).

Ο τέταρτος είναι ο Holly Johnson (Χόλι Τζόνσον), ο τραγουδιστής των Frankie Goes to Hollywood, του οποίου το κομμάτι εκτίναξης της λίμπιντο, Relax, πούλησε πάνω από δύο εκατομμύρια αντίτυπα και εξακολουθεί να είναι το έκτο μεγαλύτερο single στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Αισθάνομαι αρκετά ταπεινός που βρίσκομαι ανάμεσα σε μια τόσο επιφανή παρέα», λέει ο Τζόνσον, με την προφορά του να μην έχει μειωθεί από τις δεκαετίες στο νότο. Βρίσκεται στην αίθουσα εκδηλώσεων μιας αριστοκρατικής παμπ κοντά στο σπίτι του στο δυτικό Λονδίνο, ντυμένος στα μαύρα, με μια λευκή κόμμωση και χοντροκομμένα διαφανή γυαλιά από περσπλέξ της μάρκας μόδας Jacquemus.

«Συνήθιζα να βλέπω τον Freddie σε κλαμπ, αλλά ήμουν πολύ ντροπαλός για να τον πλησιάσω. Ο Elton John με πήγε μια φορά για δείπνο και ο George Michael ήταν εκεί, αλλά δεν κάναμε κλικ. Ήταν τόσο μεγαθήρια – ποτέ δεν ένιωσα στην κατηγορία τους».

Μίλησε ευθέως για τη σεξουαλικότητά του

Για μεγάλο μέρος του 1984, ωστόσο, ο Τζόνσον μπορεί να ήταν μεγαλύτερος από όλους αυτούς. Σαράντα χρόνια πριν από το καλοκαίρι των Brat, οι Frankie Goes to Hollywood, ένα συγκρότημα από το Λίβερπουλ που αποτελούνταν από τρεις στρέιτ άντρες γνωστούς ως «the Lads» και δύο επιδεικτικά ομοφυλόφιλους frontmen (ο άλλος ήταν ο μουστακαλής χορευτής και δεύτερος τραγουδιστής Paul Rutherford), προκάλεσαν απολαυστική οργή σε όλη τη Βρετανία -και έξω από αυτήν.

Εκείνη την εποχή, οι ομοφυλόφιλοι ποπ σταρ που είχαν δηλώσει ότι είναι «λίγο ομοφυλόφιλοι», υποβάθμιζαν τη σεξουαλικότητά τους (ο Boy George είπε ως γνωστόν στον παρουσιαστή του chatshow Russell Harty ότι προτιμούσε ένα φλιτζάνι τσάι από το σεξ), αλλά ο Frankie πήγε ολοταχώς προς την αντίθετη κατεύθυνση, παίρνοντας την εμφάνιση και τη στάση από τα leather bar και τα λουτρά της γκέι κουλτούρας, μια απροκάλυπτα σεξουαλική εμφάνιση που ήταν τόσο εκφοβιστική όσο και συναρπαστική.

Το Relax ανέβηκε στο Top 10 πριν ο DJ του Radio 1 Mike Read το χαρακτηρίσει άσεμνο

Δείτε κι ακούστε το Relax

Η επιρροή του Tom of Finland

«Ο Tom of Finland ήταν μια τεράστια επιρροή», λέει ο Τζόνσον, αναφερόμενος στον καλλιτέχνη που ζωγράφιζε χαμογελαστούς μηχανόβιους και ναύτες τραγανούς μυς. «Μας έλεγαν για τον “κόσμο του λυκόφωτος των ομοφυλόφιλων”, όπου όλοι υποτίθεται ότι ήταν μοναχικοί και δυστυχισμένοι, αλλά εκείνος έδειχνε τους ομοφυλόφιλους άνδρες υπό διαφορετικό πρίσμα – χαρούμενοι, γεμάτοι, να διασκεδάζουν».

Αυτό το ηδονιστικό ήθος βρήκε και με το παραπάνω το ταίρι του στη μουσική του Frankie: Το Relax είχε στίχους για την καθυστέρηση της εκσπερμάτισης, που υπογραμμίζονταν από τα οργασμικά γρυλίσματα του Τζόνσον και τα γρυλίσματα του «Huh!».

Ο παραγωγός Trevor Horn είχε ανατινάξει το τραγούδι τους σε επικές διαστάσεις, μετατρέποντας ένα punk-funk άσμα σε ένα παλλόμενο floorfiller με την επιθετικότητα ενός κλασικού ροκ και τα ηχητικά εφέ (συμπεριλαμβανομένων των άφθονων θορύβων εκτόξευσης και πιτσιλίσματος) ενός μπλοκμπάστερ του George Lucas.

Τα μπλουζάκια του συγκροτήματος, με συνθήματα όπως «Frankie Say Arm the Unemployed» και «Frankie Say War! Hide Yourself» κοσμούσαν τα στήθη σε όλη τη χώρα

Απαγορεύτηκε η μετάδοση του Relax

Μετά από μια θεαματική εμφάνιση στο Top of the Pops τον Ιανουάριο του 1984 (ο Χόλι Τζόνσον φορούσε μια κίτρινη μπαντάνα στην πίσω τσέπη του δερμάτινου παντελονιού του, η οποία στον «κώδικα των μαντηλιών» του γκέι underground του Σαν Φρανσίσκο δήλωνε μια σεξουαλική πρακτική που δεν αναφερόταν συχνά στις 7 το απόγευμα στο BBC), το Relax ανέβηκε στο Top 10 πριν ο DJ του Radio 1 Mike Read το χαρακτηρίσει άσεμνο.

Στη συνέχεια απαγορεύτηκε η μετάδοσή του από το BBC και εκτοξεύτηκε στο Νο 1 για πέντε εβδομάδες.

Η Frankiemania εξαπολύθηκε: Το Relax που ακολούθησε, το Two Tribes, είχε ως θέμα του την τότε εξέχουσα απειλή της πυρηνικής καταστροφής και παρέμεινε εννέα εβδομάδες στο Νο 1, ενώ το Relax ανέβηκε αμείλικτα στα charts κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και έφτασε στο Νο 2. Τα μπλουζάκια του συγκροτήματος, με συνθήματα όπως «Frankie Say Arm the Unemployed» και «Frankie Say War! Hide Yourself» κοσμούσαν τα στήθη σε όλη τη χώρα – 250.000 επίσημες μπλούζες είχαν πουληθεί μέχρι το τέλος του έτους, μαζί με περίπου 500.000 πειρατικές εκδόσεις.

«Έκλαιγα με λυγμούς βλέποντας αυτή την ταινία»

Οι Frankie ολοκλήρωσαν το annus mirabilis τους με το τρίτο και τελευταίο τους No 1, The Power of Love, το οποίο κράτησε μια εβδομάδα στην κορυφή πριν παραμεριστεί από το Do They Know It’s Christmas? των Band Aid.

Το τραγούδι είναι πλέον ένα κλασικό εορταστικό τραγούδι και πρόσφατα έπαιξε βασικό ρόλο στο All of Us Strangers, την ταινία του Andrew Haigh για έναν ομοφυλόφιλο άνδρα που έρχεται να συμβιβαστεί με το παιδικό πένθος και την ομοφοβία που ήταν πανταχού παρούσα στη δεκαετία του ’80.

«Έκλαιγα με λυγμούς βλέποντας αυτή την ταινία», λέει ο Τζόνσον. «Και εξεπλάγην πολύ όταν είδα τον νεότερο εαυτό μου να παρακολουθείται από τον πρωταγωνιστή». Πρόκειται για τον καταθλιπτικό σεναριογράφο Άνταμ, τον οποίο υποδύεται ο Άντριου Σκοτ, που παρακολουθεί μια παλιά παράσταση του Top of the Pops με το The Power of Love αργά το βράδυ, όταν ο νεότερος Χάρι (τον υποδύεται ο Πολ Μέσκαλ) έρχεται στην πόρτα του.

Η συναισθηματική εκπλήρωση

Η παρουσία του Τζόνσον στην ταινία φαίνεται να σηματοδοτεί την υπόσχεση της συναισθηματικής εκπλήρωσης, του να είσαι γκέι και επίσης να αγαπιέσαι, και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί βρήκαν την αδιαμαρτύρητη queerness του εξαιρετικά εμπνευσμένη σε μια εποχή που οι γκέι είχαν τόσο κακή μεταχείριση – χωρίς δικαιώματα γάμου ή υιοθεσίας, χωρίς προστασία από τις διακρίσεις στον εργασιακό χώρο και με ηλικία συναίνεσης 21 ετών για το γκέι σεξ, πέντε χρόνια υψηλότερη από ό,τι για τους ετεροφυλόφιλους.

«Ακόμα λαμβάνω μηνύματα που λένε: “Ζούσα σε μια μικρή πόλη και ήσασταν μια τεράστια επιβεβαίωση για μένα της διαφορετικότητάς μου και της σεξουαλικότητάς μου”», λέει.

Τα παλιά του λάτεξ γιλέκα

Τέτοιοι άνθρωποι – και πολλοί άλλοι – θα συρρεύσουν στην έκθεση για τη ζωή του Τζόνσον που εγκαινιάζεται αυτό το Σαββατοκύριακο στο Μουσείο του Λίβερπουλ. Στα εκθέματα περιλαμβάνονται και τα παλιά του λάτεξ γιλέκα;

«Υπάρχουν κάποια φετιχιστικά ρούχα, αλλά κανένα από αυτά που πραγματικά φορούσα, επειδή το καουτσούκ τείνει να αποσυντίθεται και τα δερμάτινα εσώρουχα χάνονται στην πορεία», επισημαίνει ο 64χρονος Τζόνσον. Άλλα εκθέματα περιλαμβάνουν τους πίνακές του από τα τέλη της δεκαετίας του ’80 και τη δεκαετία του ’90 (κάτι που έκανε πάντα παράλληλα με τη μουσική)- το κοστούμι της Vivienne Westwood από το βίντεο για το σόλο hit του Love Train του 1989- και ένα σακάκι που έφτιαξε γι’ αυτόν ο αείμνηστος καλλιτέχνης performance, Leigh Bowery, για μια παράσταση υπέρ του φιλανθρωπικού οργανισμού για το AIDS Terrence Higgins Trust.

«Ήρθε στο σπίτι μου φορώντας μια πολύ παράξενη περούκα γριάς και μπότες με τακούνια στιλέτο, οπότε φαινόταν πολύ, πολύ ψηλός», θυμάται ο Τζόνσον.

*Η 40η επετειακή περιοδεία Welcome to the Pleasuredome του Χόλι Τζόνσον ξεκινάει στις 6 Ιουνίου 2025 στο Μπέρμιγχαμ και τα εισιτήρια προπωλούνται τώρα. Η έκθεση The Holly Johnson Story στο Μουσείο του Λίβερπουλ ανοίγει στις 14 Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως τις 25 Ιουλίου. Λεπτομέρειες στο hollyjohnson.com

*Με στοιχεία από theguardian.com | Αρχική Φωτό: artsandculture.google.com