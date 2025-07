Ο Drake συνεχίζει το beef με τον Kendrick Lamar και εκτοξεύει πυρά προς πρώην φίλους του

Ο Drake αναφέρθηκε για πολλοστή φορά στην κόντρα του με τον Kendrick Lamar (το halftime του ράπερ από το Κόμπτον στο Super Bowl φαίνεται ότι δεν ήταν αρκετό για να δώσει τέλος στο beef), αυτή τη φορά, μέσω του νέο του single «What Did I Miss?» που κυκλοφόρησε ως έκπληξη, προλαβαίνοντας την κυκλοφορία του τραγουδιού με ένα livestream στο οποίο έκανε το ντεμπούτο του κομματιού.

Στο κομμάτι, ο ράπερ εξετάζει τα επακόλουθα της διαμάχης του με τον Lamar, εστιάζοντας σε πρώην φίλους του που αποφάσισαν να παίξουν διπλωματικό παιχνίδι, αλλάζοντας πλευρά. « Last time I looked to my right, you n-s was standing beside me / How can some people I love hang around pussies who try me?».

Ο Drake αναφέρθηκε και στο σόου επιστροφής του Lamar «The Pop Out» που έλαβε χώρα στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο του 2024: «I’m back in your city tonight, walkin’ around with my head high / I saw bro at the Pop Out with them but been dick riding gang since “Headlines”».

«What Did I Miss?»

Ο Drake πρόλαβε την κυκλοφορία του single με ένα «Iceman: Episode 1», όπου έκανε βόλτες στο Τορόντο με ένα φορτηγό. Καθώς έκανε τον γύρο τη; πόλης, οι θαυμαστές κατάλαβαν ότι βρισκόταν στο τιμόνι, με αρκετούς ανθρώπους να τον πλησιάζουν.

Το streaming, το οποίο ξεκίνησε αργότερα από ό,τι είχε υποσχεθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ξεκίνησε με μακρινά πλάνα μιας αποθήκης Iceman μέχρι να εμφανιστεί τελικά ο Drake. Καθώς βρισκόταν στον υποτιθέμενο χώρο εργασίας του, καθόταν και έτρωγε φαγητό, ενώ παρακολουθούσε αρχειακό υλικό από τον εαυτό του ως νεαρό ράπερ.

Ξαφνικά πέρασε σε μια ζωντανή εκτέλεση του «What Did I Miss?», με ένα κοντινό πλάνο σε μια τηλεόραση που τον απεικόνιζε περιτριγυρισμένο από όπλα, πριν περάσει στο να ραπάρει το κομμάτι σε έναν καταψύκτη.

Σύμφωνα με το Variety, όλα αυτά φαίνεται ότι θα καταλήξουν σε ένα νέο άλμπουμ με τίτλο «Iceman», το οποίο ο Drake έχει υπονοήσει στο Instagram.

Υστερόγραφο: Φανταζόμαστε τον Lamar να το ακούει το «What Did I Miss» φμε ύφος «Why you trolling like a bitch ain’t yoy tired?».

*Mε πληροφορίες από: Variety