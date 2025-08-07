magazin
07.08.2025
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό
Στο «εδώλιο» η Mubi: Κύμα αντιδράσεων καλλιτεχνών λόγω σχέσεων επενδυτή της εταιρείας με τον ισραηλινό στρατό

Η πλατφόρμα Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο την εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία.

Η πλατφόρμα Mubi—γνωστή για την υποστήριξη και προώθηση του ανεξάρτητου κινηματογράφου—βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρή ηθική κρίση μετά τη εξασφάλιση επενδυτικής υποστήριξης ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Sequoia Capital, μια εταιρεία που συνδέεται με την ισραηλινή στρατιωτική τεχνολογία, σύμφωνα με τον Guardian.

Επένδυση που ξεσήκωσε αντιδράσεις

Η Mubi ανακοίνωσε τον Μάιο αυτήν την επένδυση—μια σπάνια παρέμβαση της Sequoia στον χώρο της ψυχαγωγίας—η οποία στόχευε στην επιτάχυνση της ανάπτυξης της πλατφόρμας και τη διεύρυνση της παγκόσμιας προσέγγισής της.

Ωστόσο, αποδείχθηκε πως η Sequoia έχει επιδοθεί σε οικονομική στήριξη σε ισραηλινές εταιρείες αμυντικής τεχνολογίας—μεταξύ των οποίων η Kela, μια startup που αναπτύσσει συστήματα μάχης με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη.

H Kela δεν κατασκευάζει όπλα, αλλά αναπτύσσει λογισμικό που ενσωματώνει τεχνολογίες AI και εμπορικές λύσεις σε στρατιωτικά πλαίσια, με εφαρμογές όπως η άμυνα συνόρων και η ενσωμάτωση σε συστήματα όπλων μεγαλύτερης κλίμακας. Μάλιστα, η εταιρεία έχει λάβει σημαντική χρηματοδότηση από κορυφαία VC όπως τη Sequoia Capital, τη Lux Capital, και από τον «επενδυτικό βραχίονα» της CIA (In-Q-Tel), σύμφωνα με την Wall Street Journal.

Στόχος της Kela είναι να διεκδικήσει μεγάλα διεθνή προγράμματα άμυνας – ειδικά στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ – προσφέροντας λύσεις που αξιοποιούν τεχνογνωσία μάχης και τεχνολογική καινοτομία, σύμφωνα με τους Financial Times.

Ανοιχτή επιστολή και θεσμικές αντιδράσεις

Πάνω από 60 δημιουργοί—σκηνοθέτες, ηθοποιοί και συνεργάτες της Mubi—υπέγραψαν μια επιστολή, απαιτώντας την αποχώρηση της εταιρείας από τη συνεργασία με τη Sequoia. Ανάμεσά τους βρίσκονται προσωπικότητες όπως ο Ράντου Τζούντε, ο Άκι Καουρισμάκι, η Αμαλία Ουλμάν, ο Άλεξ Ράσελ και πολλοί άλλοι. Οι υπογράφοντες κατηγορούν την επένδυση ως έμμεση υποστήριξη των ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων και την «γενοκτονία» στη Γάζα και αποκαλούν την Mubi «συμπαραστάτη» αυτής της βίας.

Παράλληλα, φορείς και πολιτιστικά κέντρα διεθνώς—όπως το Centre for Contemporary Arts της Γλασκώβης, η Cineteca Nacional της Πόλης του Μεξικού και η Cinemateca de Bogotá—ακύρωσαν τις συνεργασίες τους με τη Mubi Fest, τον κινηματογραφικό θεσμό της πλατφόρμας . Επίσης, το φεστιβάλ της Βαλδίβια στη Χιλή αποφάσισε να μην προβάλει παραγωγές της Mubi, επικαλούμενο ως λόγο την πηγή χρηματοδότησης

Η αντίδραση της Mubi

Σύμφωνα με το Far Out Magazine, η Mubi απάντησε μέσω των κοινωνικών της δικτύων, εξηγώντας ότι η συνεργασία με τη Sequoia αποσκοπούσε αποκλειστικά στην ικανοποίηση της «αποστολής της για τολμηρό και οραματικό σινεμά» — και ότι οι ατομικές απόψεις των επενδυτών δεν αντικατοπτρίζουν τις αξίες της εταιρείας .

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Guardian, για ντοκιμαντέρ Vice Is Broke του Έντι Χουάνγκ, ο ίδιος είχε κατηγορήσει την Mubi ότι «έθαψε» την προώθησή του ως αντίποινα για την αντίθεσή του στην επένδυση. Η Mubi, ωστόσο, διέψευσε τις κατηγορίες, τονίζοντας ότι βρίσκεται σε «εποικοδομητικές συζητήσεις» με το δημιουργό για την κυκλοφορία του έργου.

Πολιτικό και ηθικό δίλημμα

Ο πυρήνας της αντιπαράθεσης βρίσκεται στον συμβιβασμό μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και ηθικής συνέπειας. Η Mubi—πλατφόρμα που έχει χτίσει την εικόνα της πάνω σε αξίες ανεξάρτητου, παγκόσμιου κινηματογράφου και δημιουργικής ελευθερίας—αντιμετωπίζει την κριτική ότι επέλεξε το κέρδος έναντι της ηθικής ακεραιότητας, σύμφωνα με τον Guardian.

Αυτό το συμβάν πυροδοτεί μια ευρύτερη συζήτηση για το πώς οι εταιρείες πολιτισμού επενδύονται και χρηματοδοτούνται. Καθώς ο κόσμος γίνεται ολοένα πιο αλληλένδετος, η δημόσια εικόνα και η ηθική αντίληψη των επενδυτικών πηγών γίνονται κρίσιμοι παράγοντες—ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τεχνολογία που σχετίζεται με στρατιωτική χρήση.

